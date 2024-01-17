Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.3 комментария
Профессор МГЮА умер во время лекции
Профессор МГЮА Веденеев умер во время лекции
Профессор МГЮА имени Кутафина, заслуженный юрист России Юрий Веденеев умер во время лекции в университете, сообщил источник.
Как сообщает РЕН ТВ, Веденееву стало плохо во время занятия днем во вторник. Источник сообщил, что, предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Веденееву было 78 лет, он был крупнейшим специалистом в области общей теории права и государства, конституционного и избирательного права. С 2000 года руководил Российским центром обучения избирательным технологиям при ЦИК России.