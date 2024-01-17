Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.5 комментариев
В Кремле назвали главную тему встречи Путина и главы МИД КНДР
Песков: Акцент на встрече Путина и главы МИД КНДР был сделан на двусторонних отношениях
Президент Владимир Путин и глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече в Москве в первую очередь обсудили развитие двусторонних отношений между странами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Также в ходе встречи была затронута ситуация на Корейском полуострове, Путин и Цой Сон Хи обсудили наиболее актуальные международные вопросы, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что для России КНДР является очень важным партнером. «Мы нацелены на дальнейшее развитие наших отношений во всех областях, включая и чувствительные области», – сказал представитель Кремля.
Напомним, накануне Путин провел встречу с главами МИД КНДР и России.