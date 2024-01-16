На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Путин провел встречу с главами МИД России и Северной Кореи
Президент России Владимир Путин провел встречу с главами МИД России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Встреча состоялась в Кремле во вторник, передает ТАСС слова Пескова.
По его словам, министры проинформировали президента о достигнутых двусторонних договоренностях. Лавров отметил, что Москва ценит поддержку Пхеньяна в контексте СВО на Украине и рассчитывает на продолжение сотрудничества двух стран.
Лавров также заявил, что эти переговоры были своевременными, они предоставили возможность для подведения предварительных итогов активной работы, начатой ранее.