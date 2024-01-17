Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.0 комментариев
Дело возбудили против жителя Смоленска за оправдание атак ВСУ на регион
Дело возбудили в отношении жителя Смоленска за оправдание атак ВСУ на регион
Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего жителя Смоленска, который в соцсетях поддерживал действия ВСУ по нанесению ударов по объектам региона с помощью беспилотников, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Как сообщили в пресс-службе, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», ему грозит до семи лет колонии, передает ТАСС.
По данным ведомства, 32-летний житель Смоленска размещал в интернете материалы, оправдывающие методы ведения боевых действий ВСУ, атаковавших область с помощью беспилотников, а также размещал посты и фотографии, побуждающие к осуществлению террористической деятельности, тиражировал ложную информацию о якобы совершенных военных преступлениях российскими военнослужащими в зоне проведения СВО.
Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима провести террористическую атаку в Смоленской области.