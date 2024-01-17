Дело возбудили против жителя Смоленска за оправдание атак ВСУ на регион

Дело возбудили в отношении жителя Смоленска за оправдание атак ВСУ на регион

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», ему грозит до семи лет колонии, передает ТАСС.

По данным ведомства, 32-летний житель Смоленска размещал в интернете материалы, оправдывающие методы ведения боевых действий ВСУ, атаковавших область с помощью беспилотников, а также размещал посты и фотографии, побуждающие к осуществлению террористической деятельности, тиражировал ложную информацию о якобы совершенных военных преступлениях российскими военнослужащими в зоне проведения СВО.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима провести террористическую атаку в Смоленской области.