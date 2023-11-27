Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.15 комментариев
Над Смоленской областью уничтожен украинский беспилотник
Вечером в воскресенье расчеты противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима провести террористическую атаку в Смоленской области, сообщили в Минобороны России.
Около 23.20 мск дежурные средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа над регионом, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье министерство сообщало, что расчеты ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями.