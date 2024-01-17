На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.2 комментария
Китай сообщил о росте своего ВВП в 2023 году на 5,2%
Темп роста Китайской народной республики в прошлом году дошел до 5,2%, это превысило официальный целевой показатель, сообщило Государственное статистическое управление страны.
За 2023 год ВВП Китая составил 126,05 трлн юаней (порядка 17,7 трлн долларов по текущему курсу), сообщило ведомство, передает ТАСС.
При этом темпы роста в аграрном секторе дошли до показателя в 4,1% (8,97 трлн юаней или 1,26 трлн долларов), рост промышленности и сферы услуг составил 4,7% (48,26 трлн юаней или 6,78 трлн долларов) и 5,8% (68,82 трлн юаней или 9,67 трлн долларов) соответственно.