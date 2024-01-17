Иран заявил о встрече главы МИД Абдоллахиана с премьером Пакистана Караком

Tекст: Алексей Дегтярев

Встреча прошла 16 января, во вторник, заявил иранский МИД, обсуждался ли удар иранских вооруженных сил по пакистанской территории, не сообщается, передает РИА «Новости».

Абдоллахиан заявил, что кризис из Палестины распространяется по региону, потому исламским странам, включая Иран и Пакистан, нужно приложить больше усилий для прекращения войны.

Во вторник Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил об ударе беспилотниками и ракетами по базе террористов «Джейш аль-Адль» в пакистанской провинции Белуджистан на границе с Ираном.

Пакистан заявил, что удар по его территории может повлечь последствия. При ударе погибли двое детей.