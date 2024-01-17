На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.2 комментария
Иран заявил о встрече главы МИД Абдоллахиана с премьером Пакистана Караком
Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан провел встречу в Давосе с временным пакистанским премьером Анваар-уль-Хаком Караком.
Встреча прошла 16 января, во вторник, заявил иранский МИД, обсуждался ли удар иранских вооруженных сил по пакистанской территории, не сообщается, передает РИА «Новости».
Абдоллахиан заявил, что кризис из Палестины распространяется по региону, потому исламским странам, включая Иран и Пакистан, нужно приложить больше усилий для прекращения войны.
Во вторник Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил об ударе беспилотниками и ракетами по базе террористов «Джейш аль-Адль» в пакистанской провинции Белуджистан на границе с Ираном.
Пакистан заявил, что удар по его территории может повлечь последствия. При ударе погибли двое детей.