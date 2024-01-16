На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Спрогнозированы сроки снижения заболеваемости гриппом в России
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что заболеваемость гриппом А в России снизится через три недели
Эксперты прогнозируют снижение заболеваемости гриппом А в России через три недели, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале «Россия-1».
Попова отметила, что наблюдаемое на последней неделе 2023 года снижение заболеваемости не было истинным, потому что тенденция к росту должна была сохраняться, кроме того, население стало меньше обращаться к врачам, а на новогодних каникулах, количество обращений еще больше снизилось, передает ТАСС.
Ранее заболеваемость ОРВИ, гриппом в России возросла на второй неделе текущего года на 78% по сравнению с предыдущей неделей.