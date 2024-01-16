Словацкий евродепутат: Славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей

Бильжо и Шендеровича заподозрили в проведении нелегальных экскурсий в Италии

Tекст: Валерия Городецкая

«Пишут тут, что Бильжо и Шендерович промышляют нелицензированными экскурсиями. Первый по Венеции, второй – по Риму», – написала Юденич в своем Telegram-канале со ссылкой на пост литератора Елены Чудиновой в социальной сети VK.



Чудинова поясняет, что она подписана на «видеостраничку одной нашей дамы, она официальный экскурсовод Ватикана». «Так вот, что она на днях обнаружила. Бывшие эховцы – Бильжо и Шендерович – нынче, оказывается, промышляют нелицензированными экскурсиями. Первый по Венеции, второй - по Риму», – написала литератор.



По словам Чудиновой, при этом они избегают ключевых туристических мест, чтобы не попасть под проверку. «То есть экскурсии по закоулкам, при этом денег хотят солидных», – пишет литератор.

«Если правда, то очень смешно. Практически по классикам: «Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам – пять копеек! Не членам профсоюза – тридцать копеек!» – сыронизировала Юденич.



В комментариях под постом Чудиновой пользователи отметили, что для проведения экскурсий по Венеции и Риму требуется не только специальная лицензия, но также виза с правом работы на территории Италии.

Ранее публицист Виктор Шендерович заявил, что Североатлантический альянс должен был ударить по России еще в 2014 году.