На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Словацкий евродепутат: Славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей
Словацкий евродепутат Радаковский пригрозил уничтожением Западной Европы из-за конфликта на Украине
Если не прекратить поставки оружия на Украину, славяне объединятся и сровняют с землей Западную Европу, заявил депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радаковский.
«Нам следует прекратить поставки оружия Украине, прекратить поддерживать убийства славян. Потому что, если это не прекратить, то мы, славяне, объединимся, как братья, – а я считаю, что мы объединимся, – и сровняем Западную Европу с землей», – заявил Радаковский в ходе дебатов вокруг необходимости дальнейшего оказания помощи Киеву, передает РИА «Новости».
Радаковский также заявил, что конфликт на Украине является «проблемой США», и призвал начать мирные переговоры без участия американской стороны.
Ранее эстонский депутат Европарламента (ЕП) Яак Мадисон в ходе заседания ЕП назвал трусами сбежавших с Украины мужчин.