Политолог: От работы муниципальных служащих зависит социальное самочувствие граждан

Политолог Федорова объяснила внимание президента к развитию муниципалитетов

Tекст: Андрей Резчиков

«Как специалист, который работает в регионах, я могу подтвердить, что практически в каждом населенном пункте люди могут назвать объекты, которые были приведены в порядок и благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды». Этот проект очень важен не только для преобразования городской среды, но и для улучшения социального самочувствия граждан», – считает Анна Федоров, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Когда люди видят, что в их небольших городках появляются парки, набережные, дорожки, освещение и другие элементы городской среды, не уступающие тем, что есть в региональной столице, это наполняет их самыми теплыми чувствами», – продолжила специалист.

Эксперт назвала принципиально важным внимание президента Владимира Путина к муниципальному уровню власти. «Президент совершенно справедливо говорит, что именно на этом уровне люди во власти наиболее близки к простым гражданам, никакой дистанции между муниципальной властью и обычным человеком нет. Эти люди очень много делают, хорошо понимают задачи и потребности общества. И именно на муниципалов валятся все шишки в ситуации, когда что-то пошло не так, потому что до них проще всего дотянуться», – добавила спикер.

По ее словам, показать муниципальным служащим, что их ценят, слышат их представления о государственной политике, подключают к разработке стратегических программ – важно для самооценки и мотивации. «Это и знак уважения к людям, которые выбрали для себя работу в муниципалитетах. От этого выигрывает качество управления в стране в целом, потому что эти люди прекрасно знают реальность, как все устроено», – пояснила политолог.

Федорова призвала «сглаживать разрыв между крупными городами и маленькими населенными пунктами». «Иногда жители некоторых крупных городов, региональных столиц видят одно, а обитатели поселка городского типа или небольшого райцентра – что-то совершенно другое. И вот здесь у человека возникает много вопросов о справедливости, равенстве возможностей и о том, что ему не повезло родиться в большом городе. Поэтому чем больше приходит благоустройства и комфорта в малые города и населенные пункты, тем лучше для социальной стабильности в целом», – уверена Федорова.

На этой неделе впервые сразу 7,5 тыс. глав муниципальных образований из разных регионов страны собрались на одной площадке – выставке «Россия» на ВДНХ, – чтобы вместе с первыми лицами страны обсудить участие муниципалитетов в реализации планов национального развития.

«Дорогие друзья, я очень рад приветствовать участников первого всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». Название-то какое!», – сказал Владимир Путин, выступая на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение». В своем обращении он отметил, что на церемонии присутствуют представители муниципального сообщества из всех регионов страны. «Люди, которые в своих городах, районах, сельских поселениях добиваются реальных изменений к лучшему, свое призвание находят в труде на благо сограждан», – добавил Путин.

Президент подчеркнул, что муниципальная власть – ближе всего к людям. «Конечно, так оно и есть. От нее напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить, именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны», – указал президент.

Путин напомнил, что работал в городской администрации Санкт-Петербурга. «Не в компетенции города или другого населенного пункта, поселка тем более, решать те или иные задачи, но люди-то все равно приходят к вам», – обратил внимание президент РФ.

На встрече с главами муниципальных образований субъектов страны Путин сказал, что муниципалитеты должны привлекаться к формированию общенациональной повестки развития, в том числе к работе на площадке Госсовета.



По словам президента, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлят до 2030 года и увеличат на 5 млрд рублей, которые направят в регионы Дальнего Востока.

Также в ходе торжественной церемонии на площадке «Live Арена» Путин вручил награду премии «Служение» в специальной номинации «Судьба человека – гордость Отечества». Премию в спецноминации, которой награждаются представители муниципального сообщества за особый вклад в служение людям, получила глава сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнара Сафина.