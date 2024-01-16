В список доверенных лиц Путина вошла жительница ЛНР

В список доверенных лиц Путина вошла руководитель регионального исполкома Народного фронта в ЛНР

Доверенные лица Путина примут участие в избирательной кампании на выборах президента России в качестве общественных наблюдателей.

«В нашем регионе более 1,5 тыс. общественных наблюдателей будут работать в избирательной кампании. В день голосования я, как доверенное лицо, и мои коллеги смогут так же принять участие в качестве общественных наблюдателей. Уверена, что выборы пройдут законно и прозрачно», – подчеркнула Еременко, ее слова приводятся в Telegram-канале «Луганск 24».

«Уверена, что во всех районах нашей республики уровень доверия к Владимиру Владимировичу несказанно высок. Я далека от мысли, что в каком-либо отдельном районе необходимо его повышать. Решения, которые были приняты для Донбасса, для Луганской народной республики – исторически важные решения – все жители их точно оценили высоко», – сказала она.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала список доверенных лиц кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина на выборах 2024 года из 346 человек. Ими также стали звезды российской эстрады, спорта, медицины, культурные деятели, представители бизнеса, ученые.

Об участии в президентских выборах 8 декабря заявил действующий глава РФ Владимир Путин. 18 декабря он подал документы в ЦИК как самовыдвиженец на пост президента.