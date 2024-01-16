На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
В Петербурге пенсионера отправили в СИЗО за попытку сотрудничества с Украиной
Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу 67-летнего мужчину за попытку установить конфиденциальные контакты с военной разведкой Украины.
Согласно сообщению объединенной пресс-службы судов города, Смольнинский райсуд Петербурга вынес постановление, арестовав до 11 марта 67-летнего уроженца Дагестана, подозреваемого в совершении преступления, подпадающего под статью о «покушении на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», передает ТАСС.
По данным следствия, подозреваемый связался с ГУР Минобороны Украины и сообщил о желании выдавать информацию и совершать конкретные действия, которые могли бы способствовать военному поражению России. В пресс-службе уточнили, что действия подозреваемого пресекли сотрудники ФСБ, все встречи и переписки происходили в рамках оперативных мероприятий.
Ранее в ФСБ сообщили, что завербованный спецслужбами Украины 20-летний курганский студент получил пять лет лишения свободы и год ограничения свободы за работу на украинские спецслужбы.