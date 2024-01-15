Есть подозрение, что ни на какой объективный исторический закон мы сегодня опереться не можем. Вышел у нас с этими законами пересменок, Юрьев день. В этом один из смыслов глобальной многополярности: каждый живет как хочет. Тем более – Россия.2 комментария
ФСБ: Завербованный украинскими спецслужбами курганский студент приговорен
ФСБ: Завербованный украинскими спецслужбами курганский студент получил пять лет колонии
Завербованный спецслужбами Украины 20-летний курганский студент получил пять лет лишения свободы и год ограничения свободы за работу на украинские спецслужбы, сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области.
Согласно сообщению пресс-службы, Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины завербованного спецслужбами 20-летнего студента и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима. Также суд приговорил осужденного после отбывания срока заключения к году ограничения свободы, передает ТАСС.
Получая инструкции от представителей украинских спецслужб, фигурант планировал распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете, совершать диверсии, собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей.
Ранее в отношении осужденного было возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».
Ранее ФСБ задержала жителя города Печоры за попытку шпионажа в пользу Латвии.