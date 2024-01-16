На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов
Эрнст: Новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов
Новым ведущим телешоу «Модный приговор» стал стилист Александр Рогов, который победил в голосовании и опередил конкурентов, сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Рогов займет в шоу место «судьи». По результатам голосования он набрал 45% голосов, передает ТАСС.
«Могу сказать, что Рогов значительно опережал [конкурентов]», – сказал он.
Сам Рогов заявил, что всегда был ярым поклонником «Модного приговора». Стилист отметил, что программа воспитывает у зрительниц вкус и помогает женщинам поверить в себя.
«Я благодарен каждому, кто отдал за меня свой голос. Я вас не подведу», – привели в пресс-службе слова Рогова.
Между тем экс-ведущий телепередачи Александр Васильев прокомментировал назначение Рогова на роль ведущего. Он отметил, что у стилиста есть нужные для ведущего программы «Модный приговор» профессионализм и обаяние, пишет «Газета.ru».
Ранее в конце декабря на Первом канале сообщили о возвращении «Модного приговора».