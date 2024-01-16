Приложение «Народного фронта» помогло сбить атаковавшие Воронежскую область БПЛА

Tекст: Валерия Городецкая

Благодаря оперативно поступившей информации от пользователей приложения, разработанного для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы, удалось устранить угрозу и избежать жертв, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам руководителя проекта разработки приложения «Радар» «Народного фронта»Михаила Камышева, всего поступило 15 сигналов по теме БПЛА или взрывов, все они были переданы военным.

«Три БПЛА сбиты благодаря сигналам, поступившим от пользователей приложения «Радар.НФ». Целью атак ВСУ был аэродром Балтимор, благодаря помощи граждан удалось предотвратить нападение», – рассказал Камышев.

Приложение «Радар.НФ» скачали уже более 350 тыс. раз, наибольшее число скачиваний зафиксировано в Московской области (122 788 тыс. скачиваний), Белгородской области (31 622 тыс. скачиваний), Петербурге и Ленинградской области (23 285 тыс. скачиваний). В Воронежской области приложение установили 6183 пользователя.

Благодаря оперативно поступившей от пользователей приложения информации ранее уже удалось сбить два БПЛА в Брянской области, еще два – в Курской, один в Крыму и один – в Смоленской области.

Приложение «Радар.НФ» доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и AppGallery. Инструкцию о том, как скачать приложение и как пользоваться функционалом на операционной системе IOS, можно найти на сайте «Народного фронта».