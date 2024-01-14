Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому, что сама интеллигенция и была закваской революции.0 комментариев
Япония выразила протест КНДР из-за запуска ракеты
Япония заявила решительный протест Северной Корее после запуска баллистической ракеты, сообщило министерство обороны Японии.
В сообщении ведомства говорится, что повторяющие пуски баллистических ракет Северной Кореи угрожают миру и безопасности Японии, региона и мира. Отмечается, что все эти пуски ракет нарушают соответствующие резолюции СБ ООН и представляют серьезную проблему для народа, поэтому Япония решила заявить Северной Корее решительный протест и осуждение, передает РИА «Новости».
В минобороны указали, что высота полета ракеты КНДР, который она провела в 14.53 (8.53 мск) в северо-восточном направлении, составила 50 километров, а дальность полета 500 километров.
В воскресенье береговая охрана Японии сообщила о запуске КНДР, предположительно, баллистической ракеты.
Ранее ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.