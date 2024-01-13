Рогов: Киев готовит два сценария антироссийской провокации

Tекст: Александра Юдина

Согласно информации источника из ближайшего окружения украинского президента Владимира Зеленского, Киев готовит два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе былое внимание международного сообщества, которое утихло из-за конфликтов в Газе и Йемене, передает РИА «Новости».

Рогов отметил, что первым сценарием является обстрел якобы силами ВС России одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории для картинки с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения

Вторым сценарием станет серия разрушительных ударов по мирным российским городам.

Ранее в МИД России сообщали, что украинская сторона запланировала проведение провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы затем обвинить российскую сторону в использовании химического оружия.