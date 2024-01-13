Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.0 комментариев
Рогов заявил о подготовке Киевом двух сценариев антироссийской провокации
Рогов: Киев готовит два сценария антироссийской провокации
Киевское правительство готовит два сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть внимание и поддержку западных стран, заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
Согласно информации источника из ближайшего окружения украинского президента Владимира Зеленского, Киев готовит два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе былое внимание международного сообщества, которое утихло из-за конфликтов в Газе и Йемене, передает РИА «Новости».
Рогов отметил, что первым сценарием является обстрел якобы силами ВС России одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории для картинки с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения
Вторым сценарием станет серия разрушительных ударов по мирным российским городам.
Ранее в МИД России сообщали, что украинская сторона запланировала проведение провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы затем обвинить российскую сторону в использовании химического оружия.