Спикер МИД Захарова: Заявления западных политиков по Белгороду указывают на отсутствие их порядочности

Tекст: Александра Юдина

По его словам, подобные заявления указывают на то, что они просто боятся назвать вещи своими именами и продолжают выгораживать киевских нацистов, оправдывая их кровавые злодеяния против мирных жителей, передает ТАСС.

«Вывод напрашивается сам собой – толерантность цивилизованных демократий двулична и преступна», – подчеркнула Захарова.

Также дипломат отметила, что ООН и ОБСЕ при этом «отделались скупыми призывами» общего характера, хотя их прямая обязанность состоит в том, чтобы отслеживать и фиксировать подобные факты.

Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Украинская сторона применила для атаки кассетные боеприпасы РСЗО «Ольха» и чешскую РСЗО Vampire.

Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется».

Газета ВЗГЛЯД писала, как Белгород переживает обстрелы ВСУ.