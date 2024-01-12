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Грузия решила закупить польские зенитно-ракетные комплексы
Минобороны Грузии подписало контракт с польской компанией MESKO S.A о приобретении зенитно-ракетных комплексов, сообщает военное ведомство страны в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Соглашение подписано в рамках программы развития Сил обороны Грузии и внедрения современного вооружения натовского образца», – отмечает министерство обороны.
Не указывается, сколько комплексов закупит Грузия у Польши.
В конце прошлого года министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил о планах превратиться в страну, которая обладает одной из сильнейших систем ПВО в регионе.
Военное сотрудничество Тбилиси и Варшавы в прошлом году привело к выпуску на совместном СП в Тбилиси дронов.