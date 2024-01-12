В Японии заявили о намерении проследить за обещанием Путина посетить Курилы

Власти Японии заявили, что будут следить за ситуацией в связи с намерением Путина посетить Курилы

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в правительстве Японии не могут комментировать заявления представителей российского правительства, японские власти продолжат внимательно следить за развитием ситуацией и действовать соответствующим образом, передает РИА «Новости».

Также Хаяси отметил, что Япония продолжит санкционную политику в отношении России и помощь Украине.

Накануне президент России на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пообещал, что обязательно посетит Курильские острова.

МИД России подчеркивал, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью России на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны.

