В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.0 комментариев
В Японии заявили о намерении проследить за обещанием Путина посетить Курилы
Власти Японии заявили, что будут следить за ситуацией в связи с намерением Путина посетить Курилы
Япония будет внимательно следить за ситуацией в связи с намерением российского лидера Владимира Путина посетить Курилы, заявил генсек японского правительства Есимаса Хаяси.
По его словам, в правительстве Японии не могут комментировать заявления представителей российского правительства, японские власти продолжат внимательно следить за развитием ситуацией и действовать соответствующим образом, передает РИА «Новости».
Также Хаяси отметил, что Япония продолжит санкционную политику в отношении России и помощь Украине.
Накануне президент России на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пообещал, что обязательно посетит Курильские острова.
МИД России подчеркивал, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью России на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны.