В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?0 комментариев
Движение ограничено на трассе Тюмень – Омск из-за ДТП со смертельным исходом
Движение ограничено из-за смертельного ДТП с участием большегруза на трассе Тюмень – Омск
Движение ограничено из-за смертельного ДТП с участием большегруза на трассе Тюмень – Омск, сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменскому региону.
Отмечается, что у перевозящего зерно большегруза «КамАЗ» оборвало прицеп, после чего его выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Kia Sportage, передает Ura.ru.
В пресс-службе уточнили, что водитель кроссовера скончался.
В данный момент на федеральной автодороге частично ограничено движение по краю одной полосы.