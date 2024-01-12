Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Европе предложили объединить ядерный арсенал против России
AC: Европе придется создать коллективный ядерный арсенал против России
Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что странам НАТО в Европе придется сформировать общие ядерные силы, чтобы иметь шансы против России.
Как передает слова Бэндоу American Conservative, российская армия превосходит коллективную Европу даже без учета ядерного арсенала России. При этом он отметил, что собственное оружие массового поражения могло бы дать европейцам шанс против могущественной державы, передает RT.
Ранее американский самолет радиологического контроля WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для ядерного мониторинга и взятия проб атмосферного воздуха с целью контроля за радиоактивными выбросами, прибыл в Европу.