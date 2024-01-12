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Фрегат «Адмирал Головко» вошел в состав СФ
МО: Новейший фрегат «Адмирал Головко» вошел в состав Северного флота
Состав Северного флота пополнился новым серийным фрегатом проекта 22350 «Адмирал Головко», сообщили в Минобороны России.
По сообщению на официальном сайте Минобороны, «Адмирал Головко» завершил межфлотский переход из Петербурга и ошвартовался у причала в Североморске. На причале командир корабля капитан 2 ранга Андрей Славин доложил командующему Северным флотом адмиралу Александру Моисееву об успешном выполнении задач межфлотского перехода.
Моисеев отметил, что фрегаты проекта 22350 созданы с использованием самых передовых технологий и оснащены высокоточным в том числе и новым гиперзвуковым ракетным оружием.
Как добавили в Минобороны, соответствие фрегата «Адмирал Головко» заявленным характеристикам подтверждено в ходе госиспытаний.
Напомним, 25 декабря президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко».