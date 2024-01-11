Госдеп разрешил продажу Косову ракет Javelin на 75 млн долларов

Умер актер Юрий Соломин

Tекст: Елизавета Шишкова

«Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», – сообщил источник в окружении актера, передает ТАСС.

Смерть Соломина также подтвердил ректор Щепкинского училища Борис Любимов.

«Да, [умер] сегодня. Вчера был жив, но мне позвонили сегодня где-то час назад», – сказал он.

О дате и времени прощания с артистом пока не сообщается.

В ноябре Соломин был госпитализирован после того, как потерял создание. В больнице Соломин находился в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. 9 января его выписали из больницы.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите, окончил театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу Малого театра. В его фильмографии такие фильмы, как «И был вечер, и было утро…», «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «ТАСС уполномочен заявить…», «Сильные духом» и др.

Среди театральных ролей Соломина Хлестаков в «Ревизоре», Царь Федор в «Царе Федоре Иоанновиче» Алексея Толстого, Федя Протасов в «Живом трупе» Льва Толстого, Карп, Кисельников и Неизвестный в «Лесе» и «Пучине» Александра Островского, Сирано в «Сирано де Бержераке» Эдмона де Ростана и другие.

С 1980 года Соломин работает и в качестве режиссера. Он поставил «Лес» Островского в Болгарии, в Малом театре – спектакли «Ревизор» Гоголя, «Чайка» Чехова, «Лес» Островского, «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера, «Власть тьмы» Льва Толстого.

Кроме того, Соломин с сентября 1990 года по декабрь 1991 года был министром культуры РСФСР, а в 1992 году – министром культуры России.

Его творчество отмечено многими наградами, в том числе Соломин в 1988 году был удостоен звания народного артиста СССР. Являлся лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1971), Государственной премии России (2001).