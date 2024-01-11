Кардиолог объяснил взаимосвязь инсульта и почечной недостаточности

Кардиолог Ашихмин объяснил, при каких условиях инсульт может вызвать почечную недостаточность

Tекст: Татьяна Косолапова

На 89-м году жизни скончался народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Причиной стали осложнения после ишемического инсульта – дыхательная, сердечная и почечная недостаточность.



«Существуют две ключевые причины инсульта: повышение артериального давления и бляшки в сосудах головного мозга, либо в сосудах шеи. Сочетание этих факторов наиболее опасно, потому что при повышении давления мелкие кусочки бляшек нестабильных, которые выглядят как творожистые, улетают в головной мозг, вызывают там закупорку сосуда, который вследствие этого погибает», – говорит Ашихмин.

Он также выделил третью частую причину инсульта: мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий. В случае наличия такой аритмии тромбов существенно больше, а значит, и происходит закупорка большего числа сосудов. Существуют и другие причины инсульта, однако они встречаются редко.

«Прямой связи между инсультом и почечной недостаточностью обычно нет. Вообще почечная недостаточность может появиться только в случае серьезного длительного нарушения сознания, когда резко падает давление и снижается кровоснабжение почек. И как правило, если человек может говорить сразу после инсульта, это считается небольшим инсультом, при котором маловероятно нарушение работы функции почек», – объясняет врач.

Собеседник подчеркивает, что чаще всего почечная недостаточность после инсульта встречается у людей с длительным повышенным давлением, высоким холестерином и с бляшками в почечных артериях. Также риск такого исхода повышается, если человек имеет заболевания почек. Эти же заболевания также повышают риск инсульта. При этом кардиолог подчеркивает, что поскольку не являлся лечащим врачом Соломина, он не знает обстоятельств и не знаком с течением именно его болезни.

«Когда почечная недостаточность возникает после инсульта, как правило, это очень тяжелые пациенты. Если у них почечная недостаточность связана с инсультом, значит, скорее всего, инсульт был большой. Поэтому в данном случае предотвращать нужно инсульт, тогда будет устранена, соответственно, почечная недостаточность», – делится Ашихмин.

А чтобы минимизировать риск инсульта врач рекомендует следить за давлением, причем начиная с 18-летнего возраста. В молодом возрасте, если у родителей не наблюдалось ранних инсультов, а ранними считаются до 50 лет, то достаточно проверять давление раз в год. С 30-летнего возраста появляется риск повышенного давления, поэтому следить за ним необходимо тщательнее.

Также кардиолог обращает внимание на то, что люди очень часто игнорируют повышенное давление и не следят за частотой его повышения, что неправильно. По его словам, если в домашних условиях человек наблюдает давление 135 на 85, то такое оставлять без внимания нельзя, а следует записаться к терапевту и взять ситуацию под контроль. Объясняется это тем, что повышение давления на 5 миллиметров ртутного столба повышает уровень риска инсульта на 20%. Напомним, оптимальным артериальным давлением для человека является 120 на 80.

Собеседник также отмечает, что почечная недостаточность не является смертельным диагнозом. С данным заболеванием люди живут годами. «Есть гемодиализ (очистка крови), который проводят людям с почечной недостаточностью. Также существует опция пересадки почки, поэтому ничего смертельного в этом нет. Если все это контролировать, то человек может очень долго жить», – заключил Ашихмин.

Отметим, что за несколько дней до смерти Юрий Соломин был выписан из больницы после инсульта. При этом директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова, отвечая на вопрос о самочувствии и настроении худрука, сообщила, что он «рвется в театр». Прощание с артистом запланировано на 15 января.