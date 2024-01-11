ОПК в 2023 году выполнил все запланированные поставки вооружения

Медведев заявил о выполнении в 2023 году всех запланированных поставок вооружения

Tекст: Елизавета Шишкова

Он поблагодарил участников заседания за слаженную работу в прошлом году. «Были выполнены все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружения и средств поражения», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Зампред СБ добавил, что серия недавних «интенсивных и результативных» ударов по военным объектам на Украине «подтверждает успешную и эффективную работу» ОПК России в течение прошлого года.

Медведев заявил, что под особым контролем будет находиться реализация инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса. Медведев указал на важность того, чтобы эти инвестиционные проекты были выполнены в установленные сроки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская.