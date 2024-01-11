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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как США разрушают соседей

    Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин 2024-й даст шанс старым украинским политикам

    Одним из факторов победы Зеленского на президентских выборах была усталость украинцев от старых политических лиц. Но теперь, похоже, украинцы уже устали от новых лиц.

    12 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    12 комментариев
    11 января 2024, 16:05

    ОПК в 2023 году выполнил все запланированные поставки вооружения

    Медведев заявил о выполнении в 2023 году всех запланированных поставок вооружения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выполнены все запланированные в 2023 году поставки особо востребованных образцов вооружения, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии.

    Он поблагодарил участников заседания за слаженную работу в прошлом году. «Были выполнены все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружения и средств поражения», – сказал Медведев, передает ТАСС.

    Зампред СБ добавил, что серия недавних «интенсивных и результативных» ударов по военным объектам на Украине «подтверждает успешную и эффективную работу» ОПК России в течение прошлого года.

    Медведев заявил, что под особым контролем будет находиться реализация инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса. Медведев указал на важность того, чтобы эти инвестиционные проекты были выполнены в установленные сроки.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская.

    10 января 2024, 19:41
    На границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент
    На границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На приднестровско-украинской границе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, двое граждан Приднестровья были перемещены на украинскую территорию, заявило министерство госбезопасности Приднестровья.

    Инцидент произошел 7 января, в ходе него применили огнестрельное оружие, по завершении конфликта двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве.

    Коментарии (36)
    10 января 2024, 18:07
    Трамп рассказал о действиях США при нападении на Европу

    Politico: Трамп заявил, что США не помогут ЕС при нападении на нее и выйдут из НАТО

    Трамп рассказал о действиях США при нападении на Европу
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США не придут на помощь Евросоюзу (ЕС) и не поддержат его, если Европа подвергнется вооруженному нападению, заявил экс-президент США Дональд Трамп, пишет газета Politico.

    По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, такое заявление Трамп сделал в беседе с председателем ЕС Урсулой фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году, передает ТАСС.

    Как утверждает еврокомиссар, который присутствовал на встрече, Трамп заявил, что НАТО мертво и США готовы выйти из альянса. По словам Бретона, слова бывшего президента тревожат в связи с его возможным возвращением.

    Напомним, Трампа пытаются не допустить к республиканским праймериз, чтобы помешать ему участвовать в президентских выборах.

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    10 января 2024, 21:59
    Сенатор США назвал срок «драматического перелома» на Украине в пользу России
    Сенатор США назвал срок «драматического перелома» на Украине в пользу России
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация на Украине за месяц переломится в пользу России, если американская сторона не предоставит больше помощи Киеву.

    «Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу», – сказал политик на заседании сената, передает РИА «Новости».

    Шумер считает, что истощение ресурсов США для помощи Киеву вызывает «восторг» у руководства России.

    Ранее экономист сравнил Украину с пациентом после «анестезии», который не может обойтись без «внешних подпорок».

    Коментарии (28)
    10 января 2024, 16:56
    В Британии объявили о колоссальном ущербе для ПВО Украины от российских ударов

    Аналитик Меркурис: Массированные авиаудары РФ привели к катастрофическим последствиям на Украине

    В Британии объявили о колоссальном ущербе для ПВО Украины от российских ударов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО Украины тремя массированными ракетными ударами, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

    По словам эксперта, этот ущерб Западу будет очень трудно возместить с учетом того, что ресурсы заканчиваются, передает РИА «Новости».

    Меркурис добавил, что Россия наносит ракетные удары по Украине, чтобы «измотать украинцев, истощить их силы, системы вооружений, экономику и промышленность». Также такими атаками Россия истощает способность Запада поддерживать Украину, добавил он.

    «Теперь даже там (на Западе – прим. ВЗГЛЯД) начинают понимать, что русские неизбежно победят», – заключил Меркурис.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия создала новое преимущество на поле боя в ходе спецоперации.

    Коментарии (18)
    10 января 2024, 19:33
    Болгарские депутаты предложили демонтировать памятник «Алеша»

    Партия ДСБ: Депутаты в болгарском Пловдиве предложили демонтировать памятник «Алеша»

    Болгарские депутаты предложили демонтировать памятник «Алеша»
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В совет болгарского Пловдива депутаты внесли предложение о демонтаже и переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алеша», сообщила партия «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ).

    Ожидается, что инициативу депутатов рассмотрят на сессии городского совета Пловдива 17 января. В случае если предложение будет принято, то памятник уберут до конца года. «Алешу» предлагается перенести в Музей коммунистического искусства, передает РИА «Новости».

    Между тем болгарская газета «24 часа» утверждает, что инициатива депутатов не будет поддержана. По данным издания, снос «Алеши» не стоит на повестке дня в парламенте.

    Знаменитый памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. В руке у одиннадцатиметровой  скульптуры советского солдата, смотрящей на восток, ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу ведет широкая лестница из 100 ступеней, памятник можно увидеть из любой точки города.

    Ранее в центре болгарской Варны вандалы осквернили памятник российскому дипломату графу Николаю Игнатьеву, столкнув бюст с постамента на землю.

    Коментарии (65)
    10 января 2024, 18:16
    Песков призвал доработать снегоболотоход, на котором Путина возили на Чукотке
    Песков призвал доработать снегоболотоход, на котором Путина возили на Чукотке
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский снегоболотоход «Хищник» нужно доработать и «довести до ума», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Автомобиль при поездке по зимнику воспринимался «не очень», производителям следует «доводить до ума» свой продукт, сказал Песков, передает ТАСС.

    Водитель «Хищника», который провез представителя Кремля из аэропорта, пояснял, что совершенствовал машину сам с помощью напильника.

    «Руль работает плохо, коробка работает плохо. Очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный», – добавил Песков. По его мнению, отсутствие конкуренции является проблемой, при ее наличии производители бы «шевелились», а они «не шевелятся, судя по всему».

    Российский лидер Владимир Путин, который приехал на Чукотку впервые, тоже опробовал этот вид транспорта. Песков отметил, что ему неизвестны впечатления президента от поездки на этом виде транспорта.

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    Коментарии (75)
    10 января 2024, 21:25
    США решили выменять у Эквадора российскую военную технику для Украины
    США решили выменять у Эквадора российскую военную технику для Украины
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил о планах обменять у США военную технику украинского и российского производства на новое оборудование.

    Как заявил Нобоа в эфире радиостанции Canela, Эквадор обменяет «украинский и российский металлолом» на современную технику на общую сумму 200 млн долларов, передает ТАСС. Завершить работу над соглашением планируется до конца этого месяца, добавил он.

    В прошлом году глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что США работают над тем, чтобы заменить вооружение российского производства, находящееся у Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и еще шести стран Латинской Америки, на американское, если эти государства захотят передать его Украине.

    Коментарии (22)
    10 января 2024, 16:31
    СМИ: США решили отказаться от урана из России

    Reuters: США решили отказаться от урана из России

    СМИ: США решили отказаться от урана из России
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон решил отказаться от поставок урана из России и занялся поиском альтернативного поставщика, пишет Reuters со ссылкой на министерство энергетики США.

    По данным Reuters, американские власти планируют выделить 500 млн долларов на поиск и закупку нероссийского высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) с возможностью расширения программы, передают «Известия».

    США намерены заключить новые контракты сроком максимум на 10 лет.

    Представитель американского Минэнерго Джон Кармак заявил, что поначалу потребуется вложить достаточно денег, а затем можно будет заняться реализацией проектов по строительству урановых заводов, пишет агентство.

    Ранее сообщалось, что в октябре закупки российского урана США выросли в три раза – до 43,25 тонны.

    Коментарии (59)
    10 января 2024, 21:28
    В Киеве найдены мертвыми бывшая замгенпрокурора и ее дочь

    В Киеве обнаружены тела бывшей замгенпрокурора Украины Колинько и ее дочери

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшая заместитель генерального прокурора Украины Ольга Колинько и ее дочь Ярослава найдены в Киеве мертвыми в своих квартирах, сообщили украинские СМИ.

    Тела женщин были найдены после взлома дверей в их квартирах после жалобы жильцов на протечку воды и отсутствие реакции со стороны владельцев, причины и обстоятельства смерти выясняются. Уточняется, что мать и дочь жили в соседних квартирах, передает ТАСС.

    Известно, что 71-летняя Колинько давно тяжело болела и на улицу не выходила. За ней ухаживала дочь.

    Ольга Колинько занимала должность замгенпрокурора в 1993–2000 и 2003–2005 годах. В 2001–2003 годах возглавляла комитет по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, расследовала громкие коррупционные дела того времени.

    Коментарии (12)
    11 января 2024, 13:25
    Умер актер Юрий Соломин
    Умер актер Юрий Соломин
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни.

    «Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», – сообщил источник в окружении актера, передает ТАСС.

    Смерть Соломина также подтвердил ректор Щепкинского училища Борис Любимов.

    «Да, [умер] сегодня. Вчера был жив, но мне позвонили сегодня где-то час назад», – сказал он.

    О дате и времени прощания с артистом пока не сообщается.

    В ноябре Соломин был госпитализирован после того, как потерял создание. В больнице Соломин находился в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. 9 января его выписали из больницы.

    Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите, окончил театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу Малого театра. В его фильмографии такие фильмы, как «И был вечер, и было утро…», «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «ТАСС уполномочен заявить…», «Сильные духом» и др.

    Среди театральных ролей Соломина Хлестаков в «Ревизоре», Царь Федор в «Царе Федоре Иоанновиче» Алексея Толстого, Федя Протасов в «Живом трупе» Льва Толстого, Карп, Кисельников и Неизвестный в «Лесе» и «Пучине» Александра Островского, Сирано в «Сирано де Бержераке» Эдмона де Ростана и другие.

    С 1980 года Соломин работает и в качестве режиссера. Он поставил «Лес» Островского в Болгарии, в Малом театре – спектакли «Ревизор» Гоголя, «Чайка» Чехова, «Лес» Островского, «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера, «Власть тьмы» Льва Толстого.

    Кроме того, Соломин с сентября 1990 года по декабрь 1991 года был министром культуры РСФСР, а в 1992 году – министром культуры России.

    Его творчество отмечено многими наградами, в том числе Соломин в 1988 году был удостоен звания народного артиста СССР. Являлся лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1971), Государственной премии России (2001).

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    10 января 2024, 22:33
    В МИД вызвали посла Молдавии в Москве
    В МИД вызвали посла Молдавии в Москве
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В МИД России был вызван посол Молдавии в России Лилиан Дарий, ему заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева, сообщили в российском министерстве.

    Послу сообщили, что в случае продолжения недружественных действий российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, говорится на сайте МИД.

    В министерстве указали, что к таким недружественным действиям «относятся факты политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ, идущие вразрез с международными обязательствами Кишинева в области защиты свободы слова и прав журналистов».

    Также в МИД подчеркнули, что все чаще заметны случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдавию, а со стороны руководства республики звучат антироссийские заявления.

    Кроме того, послу сообщили о решении закрыть въезд в Россию ряду официальных лиц Молдавии в ответ на действия молдавского руководства. Также в российском МИД донесли до посла обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах республики оказать содействие в подготовке военнослужащих ВСУ на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду на канале PRO-TV обвинила Россию в попытках «продолжать дестабилизировать ситуацию в республике» в преддверии назначенных на ноябрь 2024 года президентских выборов.

    Коментарии (22)
    11 января 2024, 08:18
    В группировке «Восток» заявили о потере ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении

    Артиллерист группировки «Восток»: ВСУ лишились преимущества на Южно-Донецком направлении

    В группировке «Восток» заявили о потере ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины теперь значительно меньше обстреливают позиции российских войск на Южно-Донецком направлении, украинские войска утратили преимущество, заявил артиллерист группировки «Восток» с позывным Машук.

    Он отметил, что за последние месяцы на фронте стало гораздо спокойнее, удары наносятся не с прежней интенсивностью, передает ТАСС.

    «Мы успеваем сделать работу… Противник сдулся. Преимущество наше», – сказал Машук.

    Накануне Минобороны России сообщило, что на Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила две атаки украинских штурмовиков.

    Коментарии (22)
    10 января 2024, 19:17
    РАО назвало ставшие причиной для иска на 2 млн рублей песни Киркорова

    Причиной иска РАО к Киркорову стала невыплата артистом отчислений авторам песен

    РАО назвало ставшие причиной для иска на 2 млн рублей песни Киркорова
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское авторское общество (РАО) подало иск на певца Филиппа Киркорова, поскольку он не выплатил вознаграждения авторам исполненных им песен, сообщили в пресс-службе организации.

    В РАО пояснили, что иск против артиста подан за невыплату отчислений авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года, передает РИА «Новости».

    В список авторов вошли Александр Брашовеан и Егор Булаткин («Цвет настроения черный»), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова («Еще, еще»), Андрей Алексин («Просто подари»), Татьяна Залужная («Полетели»), Ирина Дубцова («Иллюзия», «Химия»), Олег Газманов («Единственная моя»), Раймонд Паулс и Илья Резник («Радуйся») и другие.

    Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что позиция артиста будет обнародована позже.

    Ранее стало известно, что Филиппа Киркорова обвинили в нарушении авторских прав.

    Коментарии (13)
    11 января 2024, 09:17
    Киев захотел использовать корабли НАТО для охраны коридоров в Черном море

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти обсуждают со странами – членами НАТО возможность привлечения военных кораблей альянса к сопровождению судов в так называемых временных коридорах, которые были созданы киевским режимом после прекращения зерновой сделки, сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

    Неижпапа в интервью украинским СМИ сообщил, что лично обращался к партнерам по НАТО с данным вопросом. При этом будут ли реализованы эти предложения, пока неизвестно, передает ТАСС.

    Также он сообщил, что Киев получит от Нидерландов один противоминный корабль, а в 2025 году – еще один.

    Ранее власти Турции опровергли сообщения о том, что якобы пропустили через черноморские проливы минные тральщики, которые Британия подарила Украине.

    Коментарии (20)
    11 января 2024, 06:32
    США возобновили импорт нефти из России после перерыва в полтора года
    США возобновили импорт нефти из России после перерыва в полтора года
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    США в октябре 2023 года импортировали из России первую за полтора года партию нефти, следует из анализа СМИ данных американской статслужбы.

    Как выяснили РИА «Новости», согласно данным ведомства, в октябре прошлого года США приобрели 36,8 тыс. баррелей нефти из России на общую сумму в 2,7 млн долларов.

    В ноябре американские компании вновь импортировали российскую нефть – 9,9 тыс. баррелей на 750 тыс. долларов. В обоих случаях углеводород закупался для потребления.

    Ранее СМИ сообщили, что за 11 месяцев прошлого года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км, по темпам бурения Россия может побить постсоветский рекорд.

    Коментарии (31)
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