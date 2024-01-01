Путин: Ни у одной армии нет таких средств поражения, как у российской

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Наши вооруженные силы становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства ведения вооруженной борьбы, насколько к этому не готовы [армии других стран] и не может делать ни одна армия в мире. Во-первых, средства поражения у нас такие, которых нет ни у одной армии в мире», – передает ТАСС слова Путина.

Он добавил, что возможности, способности Вооруженных сил России, они постоянно, причем кратно возрастают.

«Украинская армия тратит там пять, а то и шесть тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 в месяц. В месяц. А те за сутки тратят 5 тыс.. Да, сейчас планируют увеличить в течение 2024 года. Но тоже, производили 14-15, будет там до 20 производить. Но если тратить по 5 тыс. в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро. Вот оно сейчас и наступает. А мы наращиваем. И будем наращивать. Причем кратно», – сказал Путин.

Президент России добавил, что Украине было поставлено 400 с лишним танков, «а мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600». «Это не государственная тайна. На самом деле, будет, наверное, и побольше. И практически при каждой позиции», – сказал президент.

Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.