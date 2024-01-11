Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.0 комментариев
В Петербурге начались обыски в полиции по делу о легализации 3 тыс. мигрантов
Сотрудники собственной безопасности петербургского ГУ МВД проводят обыски по местам работы и жительства двух сотрудников полиции, которых подозревают в организации канала нелегальной миграции в городе и Ленобласти.
По предварительным данным, полицейские за денежное вознаграждение с 2020 года выдали поддельные документы более 3 тыс. мигрантам, передает ТАСС.
Установлена причастность к уголовному делу сотрудников полиции по Кировскому району Петербурга. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.
Ранее из Петербурга после задержания выдворили 40 мигрантов.