Губернатор Курской области на выставке «Россия» рассказал о достижениях региона

Губернатор Курской области Старовойт на выставке «Россия» рассказал о достижениях региона

«За последние годы Курская область добилась значительных результатов по целому ряду направлений, включая сельское хозяйство, промышленность, туризм, образование и науку, – приводятся его слова на официальном сайте губернатора и правительства Курской области. – Важную роль в этом сыграли профильные национальные проекты, инициированные президентом России».

Как отметил Старовойт, Курская область имеет богатую историю и уникальные природные богатства. Здесь расположен самый крупный на планете железнорудный бассейн – Курская магнитная аномалия, обеспечивающая сырьем и российскую и зарубежную металлургию.

Крупнейшее предприятие электроэнергетики – Курская атомная станция. Более 80% произведенной электроэнергетики подается за пределы области в другие регионы. Здесь развиты машиностроение и металлообработка, химическая, пищевая и перерабатывающая промышленности.

Важнейшую роль в экономике играет аграрный сектор. Основным богатством региона является чернозем – один из главных источников развития экономики области. Регион занимает второе место в ЦФО по производству зерна и масличных культур, третье в России по объему производства всех видов мяса. Каждая десятая ложка сахара и каждый четвертый гриб в России произведены в Курской области.

За последние пять лет Курская область добилась роста валового регионального продукта и инвестиций в 1,8 раза, промышленности в 1,6 раза, сельского хозяйства в 1,8 раза, строительства в 2,6 раза и зарплаты в 1,7 раза.

Вырос объем строительных работ. За прошедшие годы в Курской области введено в эксплуатацию более 2,5 млн кв. метров жилья, 95 ФАПов, третья очередь Курского областного онкоцентра, шесть школ, десять детских садов и легкоатлетический манеж.

За последние пять лет отремонтированы более 1750 км автодорог, построено почти 269 км дорожного полотна и около 74 км линий наружного освещения.

С 2020 года Курская область стала пилотным регионом для развития промышленного туризма. Регион вошел в число 15 субъектов, где развитие этого направления туризма осуществляется совместно с Агентством стратегических инициатив.

В 2032 году Курск отметит тысячелетие. В 2019 году президент подписал Указ о подготовке празднования этой даты. «Мы запланировали масштабные работы по преобразованию областного центра. Регионом ведется активная работа по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета», – отметил Старовойт.



