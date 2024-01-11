Путин назвал несправедливой критику в адрес Минфина из-за ЖКХ

Путин: Критиковать Минфин за финансирование системы ЖКХ несправедливо

Tекст: Ольга Никитина

«Все критикуют Минфин, я иногда тоже, но в данном случае упреки в адрес Минфина несправедливы, потому что Минфин все эти долгосрочные и достаточно объемные средства на финансирование системы ЖКХ поддержал», – передает ТАСС слова главы государства.

Президент подчеркнул, что в этом плане никаких противоречий внутри правительства не существует. «Все это будет реализовываться. Нужно ли там что-то дополнительно надстроить, посмотрим. Но в целом все прописано и средства выделены», – заверил Путин.

Он сообщил, что при необходимости власти будут обращать внимание на те сегменты в системе мер поддержки для сферы ЖКХ, которые остались не учтенными. «У нас с 2021 года уже соответствующие планы выстраивались, они выстроены сейчас и обеспечены финансированием. Нужно ли что-то дополнительно принимать, мы посмотрим обязательно», – сказал он. В частности, он отметил, что решение о компенсации строителям за возведение социальных объектов принято. «Будут возвращаться деньги частным структурам за возведение коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ и т. д. Такие решения у нас приняты, и это мы обязательно будем делать», – сказал он.

Путин также обозначил перспективы развития системы ЖКХ. «В этом году у нас предусмотрено 12 млрд [рублей], это небольшие деньги из федерального бюджета. Но вот мы вчера вечером с коллегами обсуждали, наверное, дали бы и больше, если бы строительный комплекс за них особенно боролся. Но он, судя по всему, не очень боролся, потому что неизвестно, готов ли сам строительный комплекс к таким масштабным работам. А там деньги предусмотрены приличные», – заметил президент. Путин сообщил, что на 2025 год предусмотрено уже 150 млрд рублей, на 2026-й тоже 150 млрд. Более того, из ФНБ также предусмотрены средства свыше 180 млрд. «Плюс к этому, вы уже упомянули об этом, инфраструктурные кредиты и облигации соответствующие. Поэтому набор очень большой, меню такое существует, и у нас нет оснований полагать, что мы здесь будем что-то сокращать», – подытожил глава государства.