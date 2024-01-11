В ДТП с грузовиком в Пензенской области погибли восемь человек

Tекст: Елизавета Шишкова

ДТП произошло около 3.00 на 504-м километре федеральной автодороги М-5. По данным МВД, водитель минивэна выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo.

«В результате ДТП в минивэне семеро погибших и двое пострадавших», – приводит сообщение МВД ТАСС.

В пресс-службе следственного управления СК по региону позже сообщили, что погиб еще один пострадавший в ДТП.

Ранее в ДТП в Новгородской области 16 человек, в том числе пятеро детей, получили травмы, еще четверо погибли.

