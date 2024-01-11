Нефть подорожала после снижения накануне

Мировые цены на нефть выросли после снижения на 1% накануне

Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.49 увеличивается на 0,46%, достигая 77,15 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,42%, до 71,67 доллара, передает РИА «Новости».

По итогам торгов накануне нефть марки Brent подешевела на 1%, а WTI – на 1,2%. Аналитики отреагировали на данные о коммерческих запасах нефти в США, которые неожиданно выросли за прошлую неделю – на 1,3 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина и дистиллятов увеличились сильнее прогнозов.

Эксперты отмечают, что сейчас на рынке присутствует ряд факторов, разнонаправленно влияющих на котировки.

«Неравное перетягивание каната между пессимистичным прогнозом мирового спроса, а также поддерживающей … премией за риск, связанный с напряженностью в Красном море», – цитирует Bloomberg основателя Vanda Insights в Сингапуре Ванданe Хари.