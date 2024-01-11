Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.8 комментариев
Военный суд назначил дату рассмотрения по существу дела о покушении на Соловьева
Второй западный военный окружной суд в четверг приступит к рассмотрению уголовного дела о приготовлении неонацистской группировки к убийству журналиста Владимира Соловьева, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
Она рассказала РИА «Новости», что судебное заседание назначено на 11.00.
На скамье подсудимых находятся Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров.
Согласно версии следствия, в октябре 2021 года обвиняемый Андрей Пронский создал ячейку неонацистской группировки NS/WP, запрещенной в России, о чем публично сообщил для привлечения сторонников.
Напомним, информацию о подготовке покушения на Соловьева сообщал лично президент Владимир Путин.
ФСБ уточнила, что была сорвана операция по убийству телеведущего, в ходе обысков у задержанных нашли самодельную бомбу, пистолеты, коктейли «Молотова», обрез, гранату и другое оружие, а также поддельные украинские паспорта.