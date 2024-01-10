Лавров обсудил с главой МИД Китая Украину, Газу и Корейский полуостров

Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И Украину, Газу и Корейский полуостров

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров и Ван И также обсудили график предстоящих контактов двух стран на высшем и высоком уровнях, сообщили в МИД России, передает ТАСС.

В ходе разговора стороны подчеркнули общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая.

«Подчеркнуто общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций, умышленных провокаций и других нелегитимных методов», – говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, был отмечен «сугубо конструктивный, не направленный против третьих стран характер взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних форматов», добавили в ведомстве.

Накануне Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана.