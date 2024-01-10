Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.6 комментариев
Лавров обсудил с главой МИД Китая Украину, Газу и Корейский полуостров
Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И Украину, Газу и Корейский полуостров
Состоялись телефонные переговоры глав МИД России и Китая Сергея Лаврова и Ван И, в ходе которых министры затронули конфликт на Украине, ситуацию в секторе Газа, на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Лавров и Ван И также обсудили график предстоящих контактов двух стран на высшем и высоком уровнях, сообщили в МИД России, передает ТАСС.
В ходе разговора стороны подчеркнули общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая.
«Подчеркнуто общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций, умышленных провокаций и других нелегитимных методов», – говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Кроме того, был отмечен «сугубо конструктивный, не направленный против третьих стран характер взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних форматов», добавили в ведомстве.
Накануне Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана.