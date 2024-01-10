Футболист Мамаев опроверг сообщения о дебоше в самолете

Tекст: Валерия Городецкая

Мамаев сообщил, что находился в самолете с женой и ребенком. Во время разгона самолета была совершена экстренная остановка, после чего командир объявил, что полет не состоится, и попросил покинуть борт, передает РИА «Новости».

По словам спортсмена, после просьбы командира покинуть самолет семья решила вернуться домой, чтобы отдохнуть.

«Попросили ребят, чтобы они нам вынесли коляску для ребенка, все нормально отреагировали и быстро вынесли нам коляску. Что касается криков и мата, я уже три-четыре года не матерюсь. Какие крики? Смысл? Хорошо, что все живы. Не понимаю эту новость с точки зрения логики, потому что мы просто попросили коляску», – рассказал футболист.

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным – Суперкубка страны в составе ЦСКА. Кроме армейского клуба выступал за московское «Торпедо», «Краснодар», «Ростов» и «Химки». За сборную России Мамаев провел 15 матчей.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержались в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы, затем освободились по УДО.