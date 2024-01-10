Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Анонсирована отставка директора Агентства нацбезопасности США
Bloomberg: Директор АНБ Пол Накасоне уйдет в отставку в феврале
Директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерал Пол Накасоне покинет свой пост в начале февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как приводит агентство слова сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга, Накасоне уходит, уже согласована кандидатура его преемника, передает ТАСС.
По данным Bloomberg, Накасоне также уйдет с поста главы Киберкомандования ВС США. Представители АНБ заявили, что не обладают сведениями о конкретной дате отставки генерала. Он должен был уволиться еще год назад, но сложности с утверждением в Сенате Конгресса кандидатуры на его замену задержали этот процесс.
Ранее Накасоне заявил, что влияние России и Китая является «действительной долгосрочной угрозой» в Западном полушарии.