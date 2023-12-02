В Пентагоне заявили о необходимости посылать «киберкоманды» в другие страны на фоне «угроз» со стороны России и Китая

Tекст: Антон Антонов

Накасоне назвал дипломатическое, военное и экономическое влияние России и Китая «разрушительным», отметив, что «национальная безопасность, национальное благополучие и национальная идентичность» США тесно связаны с этим регионом. «Иногда мы забываем об этом», – приводит его слова ТАСС.

Накасоне призвал к более тесному взаимодействию с союзниками и партнерами в области кибербезопасности. В частности, Накасоне считает, что США должны направлять свои «киберкоманды» в другие страны, которые хотят получить помощь от Вашингтона. Также он призвал возобновить действие раздела 702 Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки, который дает возможность АНБ получать персональные данные иностранцев, например, электронной почты и телефонных разговоров.

Напомним, заместитель секретаря Совета Безопасности России Олег Храмов заявил, что безуспешность атак украинской армии может подтолкнуть США к применению наступательного кибероружия против России.