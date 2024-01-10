Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Глава Чукотки рассказал Путину о планах развития региона
Президент Путин провел встречу с губернатором Чукотки Кузнецовым
Президент России Владимир Путин в ходе рабочего дня на Чукотке провел встречу с губернатором – председателем правительства региона Владиславом Кузнецовым.
Известно, что в ходе диалога Кузнецов доложил об основных социально-экономических показателях, а также об актуальных вопросах и планах развития региона, передает ТАСС.
Также особое внимание в ходе переговоров было уделено решению проблемы аварийного жилья, развитию логистики, туризма, высокоскоростного интернета.
Напомним, в среду Путин впервые приехал на Чукотку, подчеркнув на встрече с общественниками, что вопросы Чукотки важны не только для всей страны, но и для всего мира.