В Минобрнауки опровергли миф о 75 тыс. уехавших из России ученых

Глава Минобрнауки Фальков опроверг миф о 75 тыс. уехавших из России ученых

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы дважды заказывали специальное исследование, чтобы подтвердить или опровергнуть эти цифры в Высшей школе экономики, у Леонида Гохберга, директора Института статистических исследований. Эти цифры не подтверждаются», – рассказал Фальков в интервью «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что российские ученые часто получают предложения работы с более выгодными условиями в различных странах, но информация о количестве переездов преувеличена.

Фальков также призвал не забывать, что в России «мобильность не только исходящая, но и входящая». «К нам тоже приезжают коллеги из других стран, в том числе имеющие ученые звания», – сказал он.

Министр отметил рост числа молодых ученых в возрасте до 39 лет в России. По его словам, в период с 2010 по 2022 год их число увеличилась с 35,5% до 44,1%. Кроме того, выросла доля ученых моложе 30 лет.

Глава Минобрнауки сообщил, что на сегодняшний день количество российских исследователей составляет 669 тыс. 870 человек. По этому показателю Россия занимает шестую строчку в мире. По мнению Фалькова, «омоложение» науки и рост численности ученых является следствием мер, предпринимаемых государством.

В прошлом году президент России Владимир Путин поручил учредить стипендию в 75 тыс. рублей для проводящих исследования в целях НТР аспирантов.