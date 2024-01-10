ЦБ предложил блокировать счета компаний с признаками нелегальной деятельности

Tекст: Вера Басилая

В документах Центробанка указано, что нужно тщательно проверять компании, если ей присвоен высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента». В случае выявления подозрительных операций, нужно отказывать в их проведении, после двух таких отказов банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета, передает ТАСС.

Кроме того, в ЦБ рекомендуют повышать оценку риска таким клиентам, что может повлечь за собой блокировку счета и впоследствии компания может быть исключена из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих.

Ранее ЦБ заявил о маскировке финансовых пирамид под образовательные проекты в Сети.