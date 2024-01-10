Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
ЦБ предложил блокировать счета компаний с признаками нелегальной деятельности
Банк России рекомендовал банкам тщательно проверить клиентов из списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а в случае высокого уровня риска блокировать счета, следует из материалов регулятора.
В документах Центробанка указано, что нужно тщательно проверять компании, если ей присвоен высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента». В случае выявления подозрительных операций, нужно отказывать в их проведении, после двух таких отказов банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета, передает ТАСС.
Кроме того, в ЦБ рекомендуют повышать оценку риска таким клиентам, что может повлечь за собой блокировку счета и впоследствии компания может быть исключена из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих.
Ранее ЦБ заявил о маскировке финансовых пирамид под образовательные проекты в Сети.