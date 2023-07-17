ЦБ заявил о маскировке финансовых пирамид под образовательные проекты в Сети

Устраивающие финансовые пирамиды мошенники начали чаще маскировать свои схемы под инвестиционные проекты, во втором квартале 2023 года выявлены случаи маскировки под образовательные платформы, сообщил просветительский ресурс Центробанка Fincult.info.

Во втором квартале этого года выявлено 712 компаний и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, их оказалось в 1,7 раза больше, чем в первые три месяца 2023 года, сообщается на сайте Fincult.info.

Часть пирамид выдают себя за образовательные платформы, они предлагают доступ к каталогу «обучающих курсов» от «ведущих экспертов» в различных отраслях.

В ходе бесплатного тестового периода пользователям не дают возможности увидеть контент по программе, а те, кто оформил дорогую подписку, указывают на низкое качество материалов и непрофессионализм экспертов.

«Одну из платформ рекламируют популярные блогеры и даже деловые СМИ», – говорится в тексте.

Организаторы платформ предлагают учиться и зарабатывать за счет привлечения в программу других участников, но по факту люди перестают получать выплаты уже через пару месяцев.