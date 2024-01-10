Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Путин: Защищавшие Донбасс до начала СВО должны быть приравнены к участникам спецоперации
Защищавшие Донбасс до начала спецоперации ополченцы должны быть уравнены в правах с нынешними участниками СВО, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с общественностью в Анадыре.
Глава государства в ходе беседы с людьми ответил на вопрос о добровольце, который не может получить статус ветерана боевых действий, передает ТАСС.
«Все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть поставлены в равные условия. Они все должны быть приравнены к тем людям, которые защищают интересы Родины с оружием в руках и сейчас», – добавил он.
Президент пояснил, что уже давал такое поручение в Минобороны, там обязательно его доработают.