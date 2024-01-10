Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Путин заявил о минимальной безработице в России
Путин: В России минимальная безработица, но большой дефицит высококвалифицированных кадров
Безработица в России находится на минимальном уровне, однако в стране наблюдается дефицит высококвалифицированных рабочих, заявил президент Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря.
«У нас безработица 2,9%. Такого не было никогда в истории Российской Федерации, да и в Советском Союзе, по-моему, никогда такого не было. Правда, там считали по-другому, но это не важно, а важно то, что у нас большой дефицит кадров. И прежде всего высококвалифицированных рабочих кадров», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее президент Владимир Путин подписал новую редакцию базового закона «О занятости населения».