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    У главы Пентагона диагностировали рак простаты
    Путин впервые приехал на Чукотку
    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ
    Страны Запада сократили военную помощь Украине
    Конгресс США начал расследование против главы Пентагона
    Экс-глава МВД Польши задержан в президентском дворце в Варшаве
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    16 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    26 комментариев
    10 января 2024, 11:51

    Избирательный штаб Путина принял первые партии подписей из всех 89 регионов

    Tекст: Александра Юдина

    В центральный избирательный штаб действующего главы государства Владимира Путина в Москве прибыли подписи в поддержку еще из 12 регионов.

    На предвыборном сайте действующего главы государства указано, что штаб Путина принял первые партии подписей из всех 89 регионов России.

    Так, в среду в штаб были доставлены подписи из республик Саха (Якутия) и Бурятии, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Нижегородской областей.

    Накануне сообщалось, что в избирательный штаб Путина поступили подписи из 19 регионов России.

    На данный момент уже собрано более 1,3 млн подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году.

    Выборы президента РФ пройдут 15–17 марта 2024 года.

    9 января 2024, 17:46
    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад предложил Киеву тактику ударов по России для запугивания

    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику Киеву, чтобы вызвать панику и страх у россиян, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    В интервью журналисту Флавио фон Вицлебену бывший министр указала, что целью таких ударов «у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне» было вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это не удалось, передает РИА «Новости».

    По ее мнению, Запад хочет с «помощью» Украины осложнить жизнь простых россиян. Кнайсль напомнила, что лозунги «убить как можно больше русских в любой точке мира» звучал из Вашингтона, Брюсселя и Киева, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на Белгород.

    Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Украинская сторона применила для атаки кассетные боеприпасы РСЗО «Ольха» и чешскую РСЗО Vampire.

    Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется». Газета ВЗГЛЯД писала, как Белгород переживает обстрелы ВСУ.

    Коментарии (42)
    9 января 2024, 21:46
    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS

    CTV: Закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS не поставили на Украину

    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, так и не поставлен Киеву, сообщил телеканал CTV.

    В Минобороны Канады отчитались, что Вашингтону еще в марте прошлого года было переведено 406 млн долларов, а правительство США якобы подписало контракт на его производство с компанией Raytheon. Между тем в Raytheon заявили, что у нее нет никакого договора ни с властями США, ни с правительством Канады на производство этих ЗРК, передает ТАСС.

    Между тем президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил главу правительства Канады Джастина Трюдо за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

    Коментарии (19)
    9 января 2024, 21:54
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

    Как сообщает «Российская газета», российские подразделения войсковой ПВО применяют в ходе специальной военной операции выполненные на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М» зенитные ракетные комплексы «Гибка-С».

    Отмечается, что информация об использовании таких ЗРК появилась в конце лета прошлого года, но фото появилось только сейчас. ЗРК «Гибка-С» основан на комплексе управляемого вооружения «Гибка».

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    9 января 2024, 13:44
    Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади

    Германский политолог Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади

    Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади
    @ Matthias Koch/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Граждане ФРГ недовольны сокращением субсидий и социальных выплат. Правительство будет подавлять протесты, поскольку договориться с людьми ни у Шольца, ни у оппозиции не выйдет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 9 по 12 января общенациональной забастовки.

    «Протесты в Германии набирают силу. Рабочие, крестьяне, служащие выступают против сокращений зарплат в их отраслях. Они недовольны тем, что государство регулярно снижает размеры субсидий, но повышает налоги», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Как выяснилось, в последние годы уровень жизни в ФРГ был значительно выше, чем позволяли реальные средства республики. Теперь же за провальную фискальную политику вынуждены расплачиваться простые люди, которые, будучи избалованными хорошей конъюнктурой нескольких десятилетий, совершенно не готовы расставаться с деньгами», – отмечает он.

    «Все это и приводит к протестам, которые Берлин старается побороть. Власти обвиняют демонстрантов в правом радикализме, запугивают их всевозможными способами. Но изменений в ближайшее время не предвидится. Правительство не собирается отступать – у него нет другого выхода, кроме как продолжать повсюду сокращать средства», – подчеркивает собеседник.

    «Но даже если к власти придет оппозиционная партия ХДС, в стране ничего не изменится. Им также придется ужимать расходы. Немцы потому и злятся, что понимают – «жирные времена» позади. Кого-то удивит, но Украина тут, по сути, ни при чем. Граждан ФРГ волнуют внутренние проблемы, а не внешняя политика», – считает политолог.

    «Это позволяет Шольцу придерживаться линии недопущения сокращения финансовой помощи Киеву. Но и он осознает, что оплачивать конфликт вечно Германия не в состоянии. Канцлер видит, как США отказываются выделять деньги на вооружение ВСУ. В скором времени в немецкой казне на это не будет хватать средств. Оттого Шольц и призывает другие страны ЕС на помощь. Но и они испытывают серьезные трудности», – резюмирует Рар.

    Ранее профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 9 по 12 января общенациональной забастовки. За это проголосовали 97% членов организации. Целью акции является повышение заработной платы на 555 евро в месяц, а также введение 35-часовой рабочей недели для сотрудников, трудящихся посменно.

    Напомним, немецкие фермеры в знак протеста против планов правительства сократить субсидии заблокировали автобаны A4, A13, A14 и A17 в федеральных землях Саксония и Мекленбург – Передняя Померания. Из-за перекрытий оказались отрезанными Котбус и район Бранденбург-ан-дер-Хафель. Баварская полиция заявляла об около 5,5 тыс. направляющихся в Мюнхен из различных частей региона тракторов.

    В Берлине протестующие выстроились у Бранденбургских ворот. У демонстрантов были плакаты с надписями: «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю», «Мир пахотным полям, война военному бюджету» и «Прекратить санкции и уничтожение среднего класса».

    В Ольденбурге водитель легковушки совершил наезд на протестующего, пытаясь объехать забастовку фермеров по тротуару и велосипедной дорожке, и скрылся, сообщили в городской полиции. В результате пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

    Работа одного из заводов немецкого концерна Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене ранее была временно остановлена из-за забастовки фермеров, так как протестующие перекрыли все подъезды. Представитель компании заявлял, что предприятие возобновит работу 9 января.

    Коментарии (36)
    9 января 2024, 15:03
    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Губернатор Клычков: Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле
    @ Сергей Шахиджанян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На объект топливно-энергетического комплекса в Орле упали два беспилотника, возгорание локализовано, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание после падения беспилотников оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь, на месте работают оперативные службы.

    Ранее российская система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.

    Коментарии (86)
    10 января 2024, 08:22
    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ

    ABC News: Число тяжелораненых бойцов ВСУ за последние недели выросло на 30%

    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ
    @ REUTERS/Nacho Doce

    Tекст: Александра Юдина

    Число тяжелораненых украинских военных выросло на 30% за последние несколько недель, сообщил каналу ABC News главный врач больницы в Днепре Сергей Рыженко.

    По его словам, больница им. Мечникова в нескольких часах езды от линии боевого соприкосновения ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых, передает РИА «Новости».

    Также врач рассказал, что его команда докторов проводит от 50 до ста хирургических операций в течение дня.

    Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ теряют около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО киевский режим потерял 500 тыс. человек.

    Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.

    Коментарии (35)
    9 января 2024, 20:38
    Суд в Москве отпустил оскорблявшего славянских девушек таджикского блогера

    Суд в Москве не стал арестовывать подозреваемого в экстремизме блогера Джумабоя

    Суд в Москве отпустил оскорблявшего славянских девушек таджикского блогера
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Симоновский районный суд Москвы отказался заключать под стражу блогера из Таджикистана Раджабзода Джумабоя, подозреваемого в экстремизме.

    Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства органов следствия об аресте Джумабоя и распорядился освободить блогера из-под стражи в зале суда, сообщили в пресс-службе инстанции, передает ТАСС.

    Блогера задержали в воскресенье, в отношении него открыто уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за видеороликов, в которых он высмеивал девушек славянской внешности.

    Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который бросил двухмесячного ребенка в сугроб.

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    9 января 2024, 19:52
    В Одессе беспилотник уничтожил британский ветрогенератор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Одесской области Украины рухнул ветрогенератор, в министерстве энергетики страны заявили, что причиной ЧП стали упавшие обломки беспилотника.

    По данным издания «Страна», поврежденный ветрогенератор, предположительно, принадлежит британской компании. Оборудование не подлежит восстановлению.

    Отмечается, что ранее причиной падения конструкции называли сильный ветер.

    Ранее украинская энергокомпания «Укрэнерго» призвала украинцев экономить свет на фоне значительного роста потребления электроэнергии.

    Коментарии (7)
    9 января 2024, 20:25
    СК попросили вернуть Чебурашку из США

    «Союзмультфильм» потребовал проверить права компании из США на Чебурашку

    СК попросили вернуть Чебурашку из США
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет для проверки законности заключенных с американской компанией «ЛяРубин» контрактов, которые касаются прав на бренд «Чебурашка».

    Отмечается, что, согласно условиям договора с японской компанией Terebi Tokyo burodobando Kabushikigaisha (TV TOKYO Communications Corporation), ею получена лицензия на мультфильмы и персонажей, в том числе и на самого Чебурашку, передает ТАСС.

    Уточняется, что за передачу прав на «Чебурашку» японская компания заплатила 30 тыс. долларов и далее обязалась начислять роялти от публичного показа мультфильмов в кинотеатрах. При этом выплат процентов от рекламы и продажи сувениров студия так и не получила.

    Скандал начался после того, как TV TOKYO Communications Corporation передало сублицензию на бренд «Чебурашка» американской компании без согласования с «Союзмультфильмом».

    Ранее «ЛяРубин» пыталась доказать право владения правами на персонажей анимационных фильмов студии «Экран» — Кота Леопольда и Крошку Енота.

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    9 января 2024, 14:57
    Прекращено действие соглашения России и Казахстана об узле «Балхаш»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соглашение по использованию узла «Балхаш» в российской системе предупреждения о ракетном нападении, подписанное Москвой и Астаной в 2014 году, утратило силу.

    Действие соглашения между Россией и Казахстаном об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла «Балхаш» в российской системе предупреждения о ракетном нападении прекращено 16 декабря 2023 года, следует из сообщения российского МИД, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации, передает РИА «Новости».

    В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации этого соглашения. В документе отмечалось, что узел «Балхаш» включает радиолокационную станцию (РЛС) «Днепр», которая используется в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

    В Минобороны пояснили, что узел стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России.

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    10 января 2024, 09:51
    Судно с российскими туристами затонуло у берегов Пхукета

    Phuket News: Судно с российскими туристами затонуло у берегов Пхукета, все пассажиры спасены

    Судно с российскими туристами затонуло у берегов Пхукета
    @ Norbert Probst/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прогулочное судно Martini с шестью российскими туристами на борту затонуло у небольшого острова Хе (Ко Хе, Коралловый остров) неподалеку от Пхукета, все россияне и трое членов экипажа спасены, сообщает в среду новостной портал Phuket News.

    Согласно сообщению издания, судно, на котором находились четверо детей и двое взрослых, во вторник отправилось с Пхукета на экскурсию по нескольким окрестным островам и во время стоянки на якоре в бухте Нам Бо у острова Хе внезапно начало заполняться забортной водой, передает РИА «Новости».

    Экипаж пытался залатать лопнувшую трубу водоотвода и откачать поступающую внутрь судна воду вручную, но все попытки окончились ничем. Всех пассажиров и команду судна спас из воды и принял на борт экипаж находившегося в той же бухте судна Panwa Princess, никто из спасенных не пострадал.

    Россиян отвезли на Пхукет в свою гостиницу, власти острова готовят судебный иск в отношении владельца и оператора судна, которое вышло в море с незарегистрированным и несертифицированным двигателем и без лицензии на осуществление туристических прогулочных перевозок.

    Ранее в крови капитана разбившегося в Таиланде судна с россиянами нашли амфетамин.

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    9 января 2024, 14:37
    В Тюмени группа молодых людей избила участника СВО из-за замечания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тюменские полицейские разбираются в обстоятельствах потасовки, в ходе которой, предположительно, пострадал ветеран специальной военной операции.

    В комментарии под видео драки, опубликованном в Telegram-канале «ЧС Тюмень», супруга пострадавшего пояснила, что ее муж, участник спецоперации, вышел из машины и сделал замечание шумевшей и хамившей прохожим компании, а в ответ был избит, передает РИА «Новости».

    В управлении МВД по Тюменской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и участники конфликта устанавливаются. По информации регионального департамента здравоохранения, пострадавший госпитализирован, он находится в состоянии средней степени тяжести.

    В декабре в Петербурге задержали подозреваемых в избиении участника СВО.

    Коментарии (22)
    9 января 2024, 17:07
    Ростех решил взять под контроль Климовский патронный завод

    Ростех заявил о готовности взять под контроль Климовский патронный завод

    Ростех решил взять под контроль Климовский патронный завод
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Госкорпорация «Ростех» готова взять под контроль Климовский патронный завод после аварии на котельной, обращение о национализации предприятия в адрес президента России Владимира Путина готовится, сообщили в корпорации.

    В Ростехе уточнили, что часть акций завода уже принадлежит госкорпорации, которая готова взять сложившуюся ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства, передает РИА «Новости».

    Также в госкорпорации считают, что национализация Климовского патронного завода позволит обеспечить и выполнение производственных задач, и социальных обязательств, которые есть у завода, и в целом навести порядок на предприятии, в том числе повысить уровень промышленной безопасности.

    Отмечается, что в настоящий момент контрольный пакет акций завода находится в частных руках, к менеджменту предприятия накопилось множество вопросов.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что механизм национализации запустили на Климовском специализированном патронном заводе после аварии на котельной предприятия, в результате которой жители целого микрорайона в Подольске остались без отопления.

    В СК сообщили, что после массового отключения отопления в Подольске задержаны начальник котельной, гендиректор Климовского специализированного патронного завода, а также замглавы администрации Подольска. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о перебоях с теплоснабжением.

    Коментарии (24)
    9 января 2024, 18:41
    СМИ: Вашингтон запретил Киеву проводить контрнаступление в 2022 году

    Business Insider: Киев хотел провести контрнаступление в 2022 году

    СМИ: Вашингтон запретил Киеву проводить контрнаступление в 2022 году
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный планировал провести контрнаступление в 2022 году, но США не позволили этого сделать, пишет портал Business Insider.

    Как пишет Business Insider со ссылкой на книгу журналиста The Wall Street Journal Ярослава Трофимова «Наши враги исчезнут», посредством «дерзкого контрнаступления» Киев планировал «прорваться через часть Запорожья», чтобы изолировать силы России в Крыму, перекрыв так называемый сухопутный коридор на полуостров, передает ТАСС.

    В книге приводятся слова высокопоставленного чиновника Пентагона, который сказал, что Вашингтон рекомендовал ВСУ взять Херсон вместо продвижения на юг, поскольку у них отсутствовал обученный личный состав и оборудование для этих целей, пишет портал. По словам чиновника, США опасались, что Киев «на юге откусит больше, чем сможет прожевать, и будет разгромлен».

    Отмечается, что Залужный не разделил мнение США, однако споров не возникло, поскольку американская сторона контролировала значительную часть военной помощи, поставляемой на Украину.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отразила украинское наступление.

    Коментарии (21)
    9 января 2024, 14:47
    Премьер-министром Франции назначили открытого гея

    BFMTV: Новым премьер-министром Франции стал открытый гей Габриэль Атталь

    Премьер-министром Франции назначили открытого гея
    @ Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром Франции, сообщил телеканал BFMTV.

    По его данным, соответствующее решение принял президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС. 34-летний Атталь до настоящего времени являлся министром образования.

    Ставший новым премьером Франции Габриэль Атталь примкнул к партии Макрона сразу после ее создания, еще в 2016 году (тогда ему было 27 лет). Позднее Атталь стал пресс-секретарем партии президента, а первое назначение в правительство получил, когда ему было 29, передает РИА «Новости».

    Атталь не скрывает своей нетрадиционной ориентации, состоит в отношениях с главой президентской партии «Возрождение», членом которой до сих пор является.

    Напомним, в понедельник глава государства отправил в отставку Элизабет Борн, которая занимала пост премьера с мая 2022 года.

    Коментарии (33)
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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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