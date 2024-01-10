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Белый дом провел тайные переговоры с премьером Катара по заложникам в Газе
Axios: Советник Байдена в Белом доме провел тайные переговоры с премьером Катара по заложникам в Газе
Координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк встретился с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Дохе и провел тайные переговоры по вопросу освобождения удерживаемых в Газе заложников, пишет портал Axios.
По данным источников, ключевым вопросом обсуждений Макгерка с премьер-министром Катара стала региональная напряженность и необходимость освобождения заложников, передает РИА «Новости».
Известно, что Белый дом и катарское правительство держали поездку в секрете.
Ранее в Катаре заявили, что израильская атака, в ходе которой погиб замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури, негативно повлияла на возможности Катара выступать посредником между Израилем и радикалами в переговорах об освобождении заложников.