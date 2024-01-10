Белый дом провел тайные переговоры с премьером Катара по заложникам в Газе

Президент ОАЭ предложил Нетаньяху попросить денег у Зеленского

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян предложил Нетаньяху попросить денег для палестинцев у Зеленского

Tекст: Антон Антонов

Беседа Нетаньяху с президентом ОАЭ состоялась несколько недель назад. После октябрьского нападения палестинского движения ХАМАС Израиль запретил въезд палестинским рабочим с Западного берега. Нетаньяху попросил президента ОАЭ выплатить им пособия по безработице.

Как сообщили источники Axios, в ответ президент ОАЭ саркастично заявил Нетаньяху: «Проси деньги у Зеленского». Аль Нахайян сказал, что другие государства дают Зеленскому много денег, «так что, возможно, он смог бы помочь». Сообщается, что ОАЭ шокировала просьба Израиля, передает РИА «Новости».

Напомним, глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ ведет подготовку к следующей фазе военной операции.