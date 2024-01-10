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    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    25 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Позиции России на Востоке окрепли

    Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.

    4 комментария
    10 января 2024, 08:40

    Белый дом провел тайные переговоры с премьером Катара по заложникам в Газе

    Axios: Советник Байдена в Белом доме провел тайные переговоры с премьером Катара по заложникам в Газе

    Tекст: Александра Юдина

    Координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк встретился с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Дохе и провел тайные переговоры по вопросу освобождения удерживаемых в Газе заложников, пишет портал Axios.

    По данным источников, ключевым вопросом обсуждений Макгерка с премьер-министром Катара стала региональная напряженность и необходимость освобождения заложников, передает РИА «Новости».

    Известно, что Белый дом и катарское правительство держали поездку в секрете.

    Ранее в Катаре заявили, что израильская атака, в ходе которой погиб замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури, негативно повлияла на возможности Катара выступать посредником между Израилем и радикалами в переговорах об освобождении заложников.

    9 января 2024, 05:02
    Президент ОАЭ предложил Нетаньяху попросить денег у Зеленского

    Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян предложил Нетаньяху попросить денег для палестинцев у Зеленского

    Президент ОАЭ предложил Нетаньяху попросить денег у Зеленского
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на просьбу Биньямина Нетаньяху выплатить пособия палестинским рабочим, которым запретили въезд в Израиль, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян предложил премьер-министру Израиля попросить денег у президента Украины Владимира Зеленского, сообщают СМИ.

    Беседа Нетаньяху с президентом ОАЭ состоялась несколько недель назад. После октябрьского нападения палестинского движения ХАМАС Израиль запретил въезд палестинским рабочим с Западного берега. Нетаньяху попросил президента ОАЭ выплатить им пособия по безработице.

    Как сообщили источники Axios, в ответ президент ОАЭ саркастично заявил Нетаньяху: «Проси деньги у Зеленского». Аль Нахайян сказал, что другие государства дают Зеленскому много денег, «так что, возможно, он смог бы помочь». Сообщается, что ОАЭ шокировала просьба Израиля, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ ведет подготовку к следующей фазе военной операции.

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    8 января 2024, 14:46
    Командир «Хезболлы» погиб в Ливане после удара Израиля

    Reuters: Командир «Хезболлы» погиб в Ливане после удара Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате израильского удара по югу Ливана погиб командир одного из подразделений шиитской организации «Хезболла», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    По данным трех источников Reuters в службе безопасности, Израиль атаковал юг Ливана, в результате погиб командир подразделения «Радван» движения «Хезболла», передает ТАСС.

    Агентство отмечает, что с 7 октября в Ливане погибли более 130 членов «Хезболлы».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил «Хезболле» политическое урегулирование.

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    9 января 2024, 04:04
    США собрались уговорить Израиль завершить бои в Газе через несколько недель

    Чиновник США сообщил об ожидании Вашингтоном завершения боевых действий в секторе Газа в течение нескольких недель

    США собрались уговорить Израиль завершить бои в Газе через несколько недель
    @ Abboud/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США надеются, что в течение нескольких недель боевые действия в секторе Газа прекратятся, сообщил американский чиновник.

    Как рассказал чиновник, глава Госдепа Энтони Блинкен в ходе поездки в Израиль заявит израильским властям, что боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта нужно прекратить как можно скорее. Также Блинкен собирается добиваться от Израиля большей точности при выборе целей, чтобы снизить число жертв среди мирных жителей, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    Напомним, глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ ведет подготовку к следующей фазе военной операции. Войска собираются перейти от «фазы интенсивного маневрирования войны» к «различным типам специальных операций».

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    7 января 2024, 21:18
    Блинкен: США отвергают заявления израильских политиков о переселении палестинцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон отвергает высказывания израильских чиновников, где звучит призыв к переселению палестинцев из сектора Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    США отвергают заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих переселить палестинцев за пределы Газы, сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    По его словам, палестинские граждане должны иметь возможность вернуться на родину, как только позволят условия.

    Ранее сообщалось, что Израиль тайно обсуждал с Конго «добровольное переселение» тысяч жителей Газы.

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    7 января 2024, 23:52
    Убийство Салеха аль-Арури повлияло на переговоры об израильских заложниках

    Убийство замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури снизило возможности Катара на переговорах об освобождении заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская атака, в ходе которой погиб замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури, негативно повлияла на возможности Катара выступать посредником между Израилем и радикалами в переговорах об освобождении заложников, заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

    «Мы сталкиваемся с трудностями в ходе продолжающихся переговоров об освобождении заложников... Нападение на высокопоставленного члена ХАМАС осложняет посредничество Катара в переговорах», – приводит ТАСС слова катарского премьера, сказанные на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Дохе.

    При этом Аль Тани подчеркнул, что Катар продолжит взаимодействовать с Израилем и ХАМАС, а также продолжит попытки достичь соглашения, которое «приведет к освобождению заложников и прекращению огня».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает высказывания израильских чиновников, где звучит призыв к переселению палестинцев из сектора Газа.

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    7 января 2024, 20:37
    Израильские пограничники застрелили палестинскую девочку при атаке у Иерусалима

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При предотвращении атаки с автомобилем у Иерусалима погибла трехлетняя палестинка, она получила огнестрельное ранение и скончалась, сообщила израильская телерадиокомпания Kan.

    Атака произошла на КПП у еврейского поселка Гиват-Зеэв на Западном берегу Иордана, рядом с Иерусалимом, в результате наезда авто два пограничника получили легкие травмы. Одновременно там была ранена трехлетняя палестинская девочка, передает ТАСС со ссылкой на Kan.

    Медики прибыли на место, они констатировали смерть ребенка.

    В пресс-службе полиции Израиля подтвердили «непреднамеренное ранение» девочки. Там уточнили, что в машине, которую пытались остановить израильские пограничники, были мужчина и женщина.

    Пограничники при наезде на них открыли огонь и уничтожили нападавших, была ранена девочка, которая была в другой машине на этом КПП.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что у Иерусалима произошел теракт с автомобилем.

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    7 января 2024, 17:27
    Израиль заявил, что ХАМАС научилось строить высокоточные ракеты при помощи Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные нашли доказательства того, что движение ХАМАС при иранской поддержке стало разрабатывать компоненты для высокоточных крылатых ракет, заявили в армии Израиля.

    В ходе рейдов в последние недели по нескольким районам Газы военные нашли туннель, где находилось производство оружия, найдены доказательства того, что ХАМАС «под руководством Ирана» научилось делать высокоточное и стратегическое оружие, заявили в армии Израиля, передает РИА «Новости».

    Военные предоставили фото, на которых якобы видны части крылатых ракет.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания в секторе Газа продлится «еще много месяцев».

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    8 января 2024, 19:07
    Пропалестинские протестующие перекрыли основные мосты в Нью-Йорке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Протестующие в поддержку Палестины выстроились цепью поперек основных мостов и туннеля в центре Нью-Йорка, перекрыв движение транспорта.

    Активисты требуют снять блокаду с сектора Газа, немедленно остановить огонь в палестинском анклаве и прекратить оккупацию Израилем палестинских территорий, передает РИА «Новости».

    Как сообщили агентству в полиции Нью-Йорка, протестующими заблокированы Бруклинский мост, Манхэттенский мост, Вильямсбургский мост и Туннель Холланда. Для водителей выпущено предупреждение о проблемах с автомобильным движением на этих участках.

    В ноябре сотни тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины в Лондоне.

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    8 января 2024, 14:31
    Иран поддержал иск ЮАР против Израиля

    МИД Ирана: Тегеран поддерживает подачу ЮАР иска против Израиля по конвенции о геноциде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран поддерживает подачу ЮАР иска против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

    В ходе еженедельной пресс-конференции Канаани заявил, что Иран поддерживает использование международных механизмов, в том числе использование возможностей Международного уголовного суда, «для юридического и судебного преследования израильского режима и его чиновников», передает РИА «Новости».

    Ранее международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН.

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    9 января 2024, 10:02
    Израиль назвал условие возвращения палестинцев на север Газы

    Израиль допустил возвращение палестинцев на север Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тель-Авив может включить возвращение палестинцев на север Газы в сделку с радикальным палестинским движением ХАМАС в случае прогресса в освобождении заложников, сообщил информационный портал Axios, ссылаясь на источники в Израиле.

    По данным портала, в Тель-Авиве считают, что вопрос возвращения палестинцев является «серьезным рычагом давления в руках Израиля» в ходе переговоров об освобождении заложников ХАМАС.

    Издание приводит слова одного из неназванных высокопоставленных израильских чиновников о том, что если не будет «прогресса в освобождении заложников», Израиль не даст палестинцам вернуться на север Газы, передает ТАСС.

    Axios указывает, что точные условия сделки между Израилем и ХАМАС могут быть обнародованы в течение нескольких недель.

    Ранее глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к следующей фазе военной операции в северной части сектора Газа.

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    7 января 2024, 19:00
    У Иерусалима при теракте с автомобилем пострадали два человека

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В окрестностях Иерусалима произошел теракт, ранения получили два человека, сообщили в израильской полиции в воскресенье.

    Теракт осуществлен с использованием автомобиля на КПП «Рас-Биду» в окрестностях Иерусалима, уточнили правоохранители, передает РИА «Новости».

    Легкие ранения получили два человека, террорист нейтрализован.

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    10 января 2024, 02:59
    Министр финансов Израиля заявил США, что Палестина не получит «ни шекеля»

    Министр финансов Израиля Смотрич ответил отказом на призыв Блинкена не удерживать средства для Палестины

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на призыв госсекретаря США Энтони Блинкена не удерживать предназначенные для бюджета Палестины средства министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что не собирается направлять «ни шекеля» палестинской администрации.

    Блинкен, находясь в Тель-Авиве заявил, что Израилю следует прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета. Также он сказал, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отсутствии планов выселять палестинцев из сектора Газа, передает ТАСС.

    Смотрич, который возглавляет праворадикальную партию «Религиозный сионизм», заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Американский госсекретарь Блинкен, добро пожаловать в Израиль». Он поблагодарил США за поддержку Израиля. Однако, как заявил Смотрич, власти Израиля намерены «действовать в соответствии с израильскими интересами».

    Он сказал, что Израиль будет и дальше использовать всю свою «мощь» для уничтожения палестинского движения ХАМАС. Как подчеркнул Смотрич, палестинская администрация не получит «ни шекеля, которые бы пошли семьям нацистов в Газе». Также он заявил, что Израиль намерен «открыть ворота Газы для добровольной миграции беженцев, как это сделало международное сообщество для беженцев из Сирии и с Украины».

    Напомним, американский чиновник заявил СМИ, что Блинкен в ходе поездки в Израиль заявит израильским властям, что боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта нужно прекратить как можно скорее.

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    8 января 2024, 06:08
    В секторе Газа в результате удара армии Израиля погибли восемь человек

    Израиль обстрелял лагерь беженцев в центральной части сектора Газа, восемь человек погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    Восемь палестинцев погибли в результате израильского авиаобстрела лагеря беженцев в центральной части сектора Газа.

    В результате воздушной атаки армии Израиля на лагерь беженцев Дейр-эль-Балахе, расположенный в центральной части сектора Газа, погибли по меньшей мере восемь палестинских граждан, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al-Jazeera. 

    Помимо этого артиллерийскому обстрелу подверглись южные районы палестинского анклава – городf Айта-эш-Шааб и Хан-Юнис, где было полностью уничтожено здание технологического колледжа.

    Накануне в результате лагеря беженцев в Хан-Юнисе, погибли 17 человек, включая 12 детей. Ранения получили несколько десятков человек.

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    8 января 2024, 10:27
    ЦАХАЛ нанес удары по 30 объектам радикалов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израильские военные за ночь нанесли удары по 30 объектам радикалов в городе Хан-Юнис на южном секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии безопасности Израиля.

    Были уничтожены подземные цели, террористическая инфраструктура и склады оружия. Также сообщается об уничтожении «10 террористов, готовых запустить ракеты на территории Израиля», передает ТАСС.

    Военные «засекли террориста, выходящего из здания для сбора разведывательной информации в нескольких десятках метров от места расположения войск».

    Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировал в секторе Газа командиров батальона ХАМАС «Нусейрат».

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    9 января 2024, 16:12
    СМИ назвали доступную для проживания территорию сектора Газа

    WSJ: Доступная для проживания территория сектора Газа сократилась до одной трети

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители сектора Газа вынуждены размещаться на территории, составляющей одну треть палестинского анклава, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

    По данным издания, доступная для проживания территория палестинского сектора, где ранее размещалось 2,2 млн жителей анклава, сократилась «до одной трети». Газета объясняет это тем, что израильская армия призывает жителей анклава покидать небезопасные районы Газы, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что, по данным ООН, около 1,9 млн жителей Газы, или 85% населения анклава, были вынуждены покинуть свои дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

    Ранее израильские власти отдали приказ об эвакуации населения на юге сектора Газа в городе Хан-Юнис, там расположены 32 убежища, в которых находится 141 тыс. внутренне перемещенных лиц.

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