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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам»

    Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России нужны свои «фабрики мысли»

    История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли отечественные аналитические центры на свое государство.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Что делать с «Ельцин-центром»

    Деконструкцию ельцинского образа, созданного либералами, надо начинать с фразы «Берегите Россию!». Сегодня у нас есть все основания полагать, что Ельцин поддержал бы решение о начале СВО.

    69 комментариев
    8 сентября 2023, 10:16

    Путин назвал Донбасс многовековым оплотом России

    Президент Владимир Путин поздравил Донбасс с 80-летием освобождения от фашистских захватчиков во время ВОВ

    Tекст: Александра Юдина

    Донбасс является многовековым оплотом России, землей тружеников и воинов, это – богатый и щедрый край, заявил российский лидер Владимир Путин во время поздравления с 80-летием освобождения региона от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

    Президент подчеркнул важность даты в истории России, так как в этот день 80 лет назад «был очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс», передает ТАСС.

    В своей речи Путин также отметил, что Россия надежно хранит духовные традиции, заветы и память предков, и напомнил о Саур-Могиле – кургане в ДНР, который был стратегической высотой и несколько раз переходил из рук в руки, но покорился советским солдатам.

    Путин также сообщил, что в данный момент мемориал Саур-Могилы, разрушенный в 2014 году, полностью восстановлен, а рядом с образами советских воинов по праву увековечены подвиги их доблестных потомков – новых героев Донбасса.

    Президент добавил, что пример Красной армии мог вдохновить девять лет назад ополченцев Донбасса «в новой схватке с нацизмом».

    «Вся наша Россия, цельная своей историей, нерушимая своими духовными традициями, верная заветам и памяти предков», – заметил он.

    По словам Путина, сотни тысяч партизан, мирных граждан и детей подверглись пыткам и казням, пока нацистская Германия оккупировала Донбасс во время ВОВ – нацисты «делали все, чтобы сохранить за собой донецкие степи, заставить людей работать на военную машину Третьего рейха».

    При этом, как подчеркнул российский лидер, на захваченных территориях нацистов встретило яростное народное сопротивление, его накал не ослабевал 700 дней.

    «За то время, пока жестокий, циничный зверь хозяйничал на Донбассе, пыткам и казням подверглись сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан, детей», – напомнил президент.

    Ранее Путин призвал власти Донбасса не откладывать решение социальных вопросов.

    5 сентября 2023, 17:37
    Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским
    Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Факт того, что этнический еврей Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма на украинской территории, отвратителен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время холокост на Украине, а это уничтожение 1,5 млн человек», – цитирует президента ТАСС.

    По его мнению, западные кураторы поставили во главе киевского режима Зеленского намеренно, чтобы человек с еврейским происхождением прикрывал «такую античеловеческую сущность», которая положена в фундамент современного украинского государства.

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    5 сентября 2023, 16:22
    Путин: Поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии
    Путин: Поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит, и проявляется в том числе в виде русофобии и антисемитизма, заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа».

    «Новые смыслы, вызовы времени четко показывают, что в 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит. Он снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме, а героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, в той же Украине, вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга», – приводит ТАСС слова Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал наполнить праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году глубоким содержанием.

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    5 сентября 2023, 16:36
    Путин: Россия борется на Украине с бандеровскими нелюдями

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в ходе специальной военной операции борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами, заявил президент России Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа».

    «Надо поднимать и показывать данные. Чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся. Чтоб было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником. Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши. Но нужно это показывать, все же есть», – цитирует ТАСС Путина.

    Помощник главы государства Владимир Мединский указал, что как минимум 13,5 млн мирных советских жителей стали жертвами фашистского геноцида в годы Великой Отечественной. «Включая те 1,5 млн евреев, убитых прихвостнями нацистов на Украине», – отметил он. В ответ Путин сказал: «И все это есть в архивных документах: приказы, отчеты об исполнении этих приказов, фамилии и имена тех, кто это делал, фамилии и имена палачей. Все есть».

    По словам президента, четверть от общего числа жертв холокоста были уничтожены нацистами и коллаборантами на территории Украины. «Это полтора миллиона человек – женщины, старики, дети, если всего за холокост было уничтожено нацистами 6 млн, то это четверть, 25% жертв», – привел Путин исторические данные о репрессиях на территории Украины.

    «Это были не просто нацисты, это были те самые коллаборационисты, это как раз бандеровцы и иже с ними давали прямые указания. Немцы, даже войска СС не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях, они практически передали это все в руки местных националистов и антисемитов», – подчеркнул президент. На его взгляд, «это имеет прямое отношение к сегодняшнему дню».

    Ранее Путин заявил, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.

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    7 сентября 2023, 14:23
    Путин призвал главу Мордовии следить за региональным бюджетом

    Путин обсудил с главой Мордовии социально-экономическое развитие региона

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым и обсудил социально-экономическое развитие региона, в том числе наращивание промышленного потенциала.

    Путин на встрече со Здуновым призвал его присматривать за региональным бюджетом Мордовии, поскольку у республики были проблемы с госдолгом, размер которого был очень высоким, на регион были наложены штрафы, которые сейчас сняты, передает ТАСС.

    Здунов доложил о том, как в Мордовии улучшают ситуацию с демографией, а также упомянул и о гражданах, отбывающих наказание, заметив, что в регионе «самая большая концентрация таких учреждений».

    «И трудоустройство после освобождения – тоже самое большое в сравнении с другими регионами», – отметил Путин.

    Ранее в июле президент России Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым отметил стабильную обстановку в регионе.

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    5 сентября 2023, 12:32
    Песков подвел итоги встречи Путина и Эрдогана в Сочи

    Песков заявил о достижении Путиным и Эрдоганом цели встречи в Сочи

    Песков подвел итоги встречи Путина и Эрдогана в Сочи
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Подписание документов по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не предусматривалось, руководители государств планировала только обмен мнениями, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Основной целью вчерашнего дня было сверить часы по очень богатому комплексу двусторонних отношений и обменяться мнениями по известным региональным проблемам»», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    По его словам, «эта цель была достигнута».

    Песков также заявил, что не знает, принял ли президент Турции приглашение российского коллеги отдохнуть в Сочи, но считает, что сам факт приглашения говорит о дружественных отношениях глав государств.

    В понедельник днем в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой стала жизнеспособность прежней зерновой сделки. Путин заявил, что Москва готова к переговорам по зерновой сделке.

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    5 сентября 2023, 19:35
    Песков объяснил обновление логотипа сайта Кремля
    Песков объяснил обновление логотипа сайта Кремля
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Логотип сайта президента России, отображаемый в браузерах, изменил бело-синий цвет, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это развитием ресурса.

    «Сайт постоянно развивается», – сказал Песков РИА «Новости». Теперь логотип сайта отображается в бело-золотых цветах.

    Ранее Песков говорил, что технологии и дизайн постоянно обновляются, а сайт главы государства должен соответствовать потребностям времени.

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    5 сентября 2023, 16:59
    Путин напомнил о попытках переписать историю Второй мировой в Европе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В нескольких европейских странах пытаются переделать историю Второй мировой войны, им «напрочь отшибло память и совесть», заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

    «Открытый показ архивных материалов – это достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно, в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто, перевирает историю. Сейчас, как известно, таких не мало», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, в Европе есть такие люди, которым «напрочь отшибло и память, и совесть».

    Напомним, Путин предложил организовать выставку редких документов времен Великой Отечественной войны.

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    5 сентября 2023, 16:03
    Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО
    Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кадровые военные, добровольцы и мобилизованные, все участники СВО должны обладать равными правами, заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

    «Важно предоставить равные права, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам СВО – и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным, сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в СВО. Наши ребята геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию. И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам СВО льготами и мерами поддержки», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент Владимир Путин поставил задачу вывести на один уровень денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции.

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    6 сентября 2023, 13:14
    Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

    Наследный принц Саудовской Аравии поблагодарил Путина за поддержку обращения королевства в БРИКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Наследный принц выразил признательность российскому лидеру за поддержку обращения королевства о присоединении к БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.

    В свою очередь Путин рассказал о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 году, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Стороны также дали высокую оценку взаимодействию двух стран в формате «ОПЕК плюс». Договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка, отмечается в сообщении.

    В ходе переговоров лидеры затронули ряд актуальных вопросов дальнейшего углубления кооперации в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной областях.

    Напомним, на прошедшем саммите БРИКС было принято решение расширить и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые страны БРИКС усилят Россию.

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    5 сентября 2023, 18:15
    Путин оценил результаты работы по развитию городов Дальнего Востока

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты реализации мастер-планов развития дальневосточных городов, а также темпы создания морского комплекса по перегрузке СПГ на Камчатке.

    «Мы сегодня продолжим обсуждение мастер-планов развития дальневосточных городов. Напомню, решение о запуске этой большой, комплексной программы, направленной на повышение качества жизни в дальневосточных регионах, было принято два года назад. И надо сказать, что за прошедшее время проделана значительная работа и уже есть определенные результаты», – заявил президент на совещании по развитию дальневосточных городов, передает ТАСС.

    Также Путин позитивно оценил темпы создания морского комплекса по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке. «Благодаря скоординированным, слаженным действиям бизнеса, федерального правительства и региональных властей полным ходом идет строительство крупного морского комплекса по перегрузке сжиженного природного газа», – отметил глава государства.

    По его словам, этот проект позволит нарастить поставки российского СПГ и будет способствовать расширению газификации Камчатского края.

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    5 сентября 2023, 16:48
    Путин поручил проработать создание Национального центра исторической памяти

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос создания Национального центра исторической памяти, такое заявление он сделал на заседании оргкомитета «Победа».

    «Не раз звучало предложение создать Национальный центр исторической памяти. Я попросил этот вопрос проработать, заняться им и сегодня хотел бы услышать результаты», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, такой центр необходим, поручения будут розданы после заседания. Президент также попросил участников оргкомитета оперативно решить организационные и финансовые вопросы.

    Глава государства отметил, что историю начали использовать как оружие идеологической борьбы. «Нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал наполнить праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году глубоким содержанием.

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    5 сентября 2023, 13:02
    Песков анонсировал пленарку ВЭФ 12 сентября

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин 12 сентября примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Пленарка будет 12 сентября», – сообщил Песков, добавив, что она запланирована на 15.00 по владивостокскому времени, передает ТАСС.

    VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

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    5 сентября 2023, 12:21
    Песков: Путин говорил об атаках Киева на охраняющие «Турецкий поток» корабли

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в понедельник говорил не об атаках Киева на «Голубой поток» и «Турецкий поток», а о нападении на российские корабли, которые охраняют, пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, президент говорил о нападениях на российские корабли, которые охраняют трубопроводы.

    «Надеюсь, я внес ясность», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее Путин упомянул об этом на вчерашних переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток» и на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России. Наши корабли охраняют эти потоки», – сказал российский лидер.

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    7 сентября 2023, 13:29
    Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр»

    Президент Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр» Мордвичеву

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой войск «Центр» в зоне спецоперации Андрею Мордвичеву.

    В тексте указа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, президент распорядился присвоить Мордвичеву Андрею Николаевичу звание генерал-полковника, а начальнику Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Александру Шестакову – звание генерал-лейтенанта.

    Напомним, 4 августа министр обороны Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

    В июле командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев предсказал срок завершения «наступления» ВСУ.

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    7 сентября 2023, 14:29
    Путин поручил продумать разграничение ответственности за создание и применение ИИ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин поручил продумать, как разграничить ответственность создающих и использующих нейросети.

    «Правительству рассмотреть вопросы, касающиеся разграничения ответственности за создание и использование технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей», – говорится в указе, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Также президент поручил обеспечить поддержку до 2030 года исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта с упором на алгоритмы машинного обучения и развитие больших языковых моделей.

    Сделать это нужно с помощью финансирования таких мер поддержки из федерального бюджета. Доклад должен быть предоставлен до 1 декабря и далее один раз в год.

    Также появилось распоряжение предусмотреть введение льгот для отечественных производителей комплектующих к суперкомпьютерам.

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