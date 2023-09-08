Путин назвал Донбасс многовековым оплотом России

Президент Владимир Путин поздравил Донбасс с 80-летием освобождения от фашистских захватчиков во время ВОВ

Tекст: Александра Юдина

Президент подчеркнул важность даты в истории России, так как в этот день 80 лет назад «был очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс», передает ТАСС.

В своей речи Путин также отметил, что Россия надежно хранит духовные традиции, заветы и память предков, и напомнил о Саур-Могиле – кургане в ДНР, который был стратегической высотой и несколько раз переходил из рук в руки, но покорился советским солдатам.

Путин также сообщил, что в данный момент мемориал Саур-Могилы, разрушенный в 2014 году, полностью восстановлен, а рядом с образами советских воинов по праву увековечены подвиги их доблестных потомков – новых героев Донбасса.

Президент добавил, что пример Красной армии мог вдохновить девять лет назад ополченцев Донбасса «в новой схватке с нацизмом».

«Вся наша Россия, цельная своей историей, нерушимая своими духовными традициями, верная заветам и памяти предков», – заметил он.

По словам Путина, сотни тысяч партизан, мирных граждан и детей подверглись пыткам и казням, пока нацистская Германия оккупировала Донбасс во время ВОВ – нацисты «делали все, чтобы сохранить за собой донецкие степи, заставить людей работать на военную машину Третьего рейха».

При этом, как подчеркнул российский лидер, на захваченных территориях нацистов встретило яростное народное сопротивление, его накал не ослабевал 700 дней.

«За то время, пока жестокий, циничный зверь хозяйничал на Донбассе, пыткам и казням подверглись сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан, детей», – напомнил президент.

Ранее Путин призвал власти Донбасса не откладывать решение социальных вопросов.