Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.0 комментариев
Путин призвал власти Донбасса не откладывать решение социальных вопросов
Президент Путин: Донбасс не должен откладывать решение социальных вопросов
Донбасс проходит через сложный период своего развития, связанный с боевыми действиями, однако решение социальных вопросов, в том числе в сфере образования, нельзя откладывать, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, Донбассу прежде всего необходимо обеспечивать вопросы безопасности, однако нельзя откладывать решение социальных вопросов, в том числе и такого характера, как решение проблем в сфере образования, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска.