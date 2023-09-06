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    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    20 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Провал контрнаступления заставляет Украину искать рекрутов за рубежом

    Газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала выдавать Украине «мужчин, которые выехали из страны». Потом уточнила, что пока не всех, а только организаторов незаконной миграции. Но лиха беда начало.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Зеля «арестовал» Беню

    В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.

    9 комментариев
    6 сентября 2023, 20:32

    Патриарх Кирилл предложил перенести День города Москвы

    Патриарх Кирилл предложил перенести День города Москвы
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил перенести празднование Дня города в столице на 6 сентября, чтобы связать его с днем памяти святителя Петра, которого патриарх назвал «основоположником Москвы как столичного града».

    По его словам, сейчас историю святителя Петра мало упоминают историки, об этом ничего не знают молодые люди. «Потому что не будь святителя Петра, не было бы Москвы как столицы нашей Родины», – передает ТАСС слова патриарха.

    Он добавил, что именно Петр перенес «кафедру всея Руси» из Владимира в Москву, что позволило ей «возвыситься».

    Напомним, День города в столице в 2023 году будет праздноваться 9 и 10 сентября.

    6 сентября 2023, 14:38
    В Госдуме рассказали о новой работе Суровикина

    Член думского комитета Заварзин рассказал о новой работе генерала Суровикина

    В Госдуме рассказали о новой работе Суровикина
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-командующий Объединенной группировкой ВС России на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу, сообщил член думского Комитета по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

    По его словам, у генерала новая неплохая должность, а Военно-космическими силами тем временем руководит «его начальник штаба», передает «Московский комсомолец».

    Также Заварзин отметил, что Суровикин, назначенный главкомом ВКС в 2017 году, к своей новой работе еще не приступил.

    Ранее в Сети опубликовали якобы свежую фотографию Суровикина в темных очках с супругой Анной. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников опровергал сообщения о том, что Суровикин якобы находится в «Матросской тишине».

    Коментарии (36)
    6 сентября 2023, 14:02
    Кулеба встретился с Блинкеном на кладбище

    Глава МИД Украины Кулеба встретился с госсекретарем США Блинкеном на кладбище в Киеве

    Кулеба встретился с Блинкеном на кладбище
    @ @Dmytro Kuleba

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на кладбище в Киеве.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Кулеба отметил, что поприветствовал Блинкена, передает РИА «Новости».

    Также глава украинского МИД добавил, что госсекретарь США стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве на Берковецком кладбище.

    Известно, что Блинкен пробудет на Украине два дня.

    Берковецкое кладбище является крупнейшим киевским некрополем. Кроме обычных участков, часть кладбища была выделена для переносов захоронений с уничтоженного в годы Великой Отечественной войны Лукьяновского еврейского кладбища. Также на кладбище хоронят ветеранов Великой Отечественной и советско-афганской войн и некоторых известных людей.

    Ранее украинские СМИ сообщили о том, что Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев. В США предположили, что прибывший в Киев госсекретарь США может объявить о выделении Киеву более 1 млрд долларов.

    Коментарии (44)
    6 сентября 2023, 02:57
    Хинштейна удивила мягкость обвинений против напавших на ветерана СВО в Батайске

    Хинштейн сообщил о запросах в Генпрокуратуру и СК по делу о нападении на ветерана СВО в Батайске

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что направляет запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с «мягкостью» обвинений против напавших на участника СВО в Батайске.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что получил «много обращений в связи с дикой ситуацией в Батайске». Он отметил, что «после массовой огласки» уголовное дело было открыто, но «по статье «хулиганство», хотя в человека стреляли в упор» и «разрядили в него две обоймы из «травмата». Хинштейн считает, что подобная «мягкость действительно, вызывает вопросы».

    «Почему «хулиганство», а не «покушение на убийство»?» – заявил он, сообщив, что направляет запросы генпрокурору и председателю СК «о проведении проверки, а также о возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав».

    В ночь на воскресенье возле кафе в Батайске в результате конфликта между местными жителями один мужчина выстрелил в другого 12 раз из травматического оружия и скрылся. В соцсетях сообщалось, что конфликт был связан с участием пострадавшего в специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возбуждено уголовное дело в связи с произошедшей в Батайске в ночь на 3 сентября стрельбой с участием ветерана спецоперации.

    Коментарии (21)
    6 сентября 2023, 11:09
    Лондон отреагировал на уничтожение танка Challenger 2 российскими войсками

    Глава Минобороны Британии Шаппс: Лондон не будет передавать Киеву танк Challenger 2 на замену уничтоженному

    Лондон отреагировал на уничтожение танка Challenger 2 российскими войсками
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы действительно уничтожили танк Challenger 2 в зоне спецоперации, однако Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному, заявил на канале Sky News новый глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс.

    По его словам, факт уничтожения танка в Лондоне подтверждается, однако у страны нет планов заменять его новым, передает РИА «Новости».

    Напомним, Challenger 2 британского производства уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (11)
    6 сентября 2023, 06:51
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве, в Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Глава Одесской области Украины Олег Кипер заявил, что в нескольких населенных пунктах региона зафиксированы разрушения и пожары.

    Очевидцы сообщают, что в Киеве утром прозвучало не менее пяти взрывов, передает ТАСС.

    Кипер сказал, что в Одесской области повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры и административные здания.

    С 05.01 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на среду в городах Рени и Килия (Одесская область Украины) произошли взрывы. Сообщалось, что «Герани» атакуют порты».

    Коментарии (13)
    6 сентября 2023, 03:59
    Секретарь СНБО Украины объявил о начале третьей мировой войны

    Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о переходе третьей мировой войны в активную фазу

    Секретарь СНБО Украины объявил о начале третьей мировой войны
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Третья мировая война уже идет, она перешла из «гибридной» в активную фазу, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Данилов заявил, что «настойчивость» украинских граждан указывает на необходимость принять Украину в НАТО. Он уверен, что Украина «усилит» НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, «события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться». Данилов считает ошибочным мнение, что «третья мировая не началась». Он утверждает, что третья мировая война «уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас вошла в активную фазу».

    «И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее», – заявил Данилов, отметив, что конфликт на Украине – не последний конфликт в мире, но после него изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.

    Напомним, Данилов также заявил, что проведение на Украине президентских и парламентских выборов может привести к дестабилизации внутри страны.


    Коментарии (28)
    6 сентября 2023, 14:25
    Американец рассказал Такеру Карлсону об интимной связи с Бараком Обамой

    Американец Ларри Синклер рассказал Такеру Карлсону об интимной связи с Бараком Обамой

    Американец рассказал Такеру Карлсону об интимной связи с Бараком Обамой
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американец Ларри Синклер рассказал журналисту Такеру Карлсону об интимной связи с сенатором Бараком Обамой, ставшим впоследствии 44-м президентом США.

    Американец Ларри Синклер, утверждающий, что занимался сексом с Бараком Обамой, дал интервью журналисту Такеру Карлсону. По словам Синклера, он якобы имел интимную связь с 44-м президентом США в 1999 году, когда тот еще был сенатором в штате Иллинойс. Американец утверждает, что перед этим они оба употребляли наркотики, передает RT.

    Синклер рассказал, что около одного бара встретил парня, который представился ему как Барак Обама. Американец признался, что «отдал Обаме 250 долларов за кокс», после чего начал выкладывать «дорожку» на коробке от компакт-диска, чтобы «снюхать», а Обама в это время курил из маленькой трубки. «Я стал поглаживать рукой его бедро, чтобы посмотреть, чем это закончится, и закончилось все именно так, как я хотел», – сказал Синклер. «У него это было явно не в первый раз», – добавил американец.

    Карлсон выложил отрывок из интервью с Синклером у себя в соцсетях.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Обама может помешать Трампу вернуться в Белый дом.

    Коментарии (24)
    6 сентября 2023, 10:17
    Стало известно о боях за решающие высоты под Артемовском

    Пушилин: По флангам Артемовска продолжаются бои за решающие высоты

    Стало известно о боях за решающие высоты под Артемовском
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По флангам Артемовска продолжаются боевые действия, украинские войска пытаются контратаковать по линии Клещеевка – Андреевка, в данный момент идет борьба за решающие высоты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, по флангам Артемовска ситуация следующая: бои продолжаются в районе Берховского водохранилища, с другой стороны продолжаются попытки противника контратаковать по линии Клещеевка – Андреевка, где ведется борьба за высоты, передает РИА «Новости».

    По его словам, российские подразделения также пытаются контратаковать и улучшать собственные позиции.

    Пушилин добавил, что украинские войска несколько раз пытались «прощупать оборону» на участке Новомайорское – Новодонецкое, но все попытки были отбиты, ситуация остается под контролем.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал «отморозков» из украинского националистического батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), взятых в плен российскими войсками под Артемовском.

    Коментарии (26)
    5 сентября 2023, 22:31
    Отец Илона Маска заподозрил «теневое правительство» в намерении убить его сына

    Эррол Маск заявил, что не исключает намерения «теневого правительства» убить Илона Маска

    Отец Илона Маска заподозрил «теневое правительство» в намерении убить его сына
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Эррол Маск, отец Илона Маска, ответил утвердительно на вопрос о том, опасается ли он, что «теневое правительство» попытается убить его сына.

    «Да», – ответил Эррол Маск на соответствующий вопрос и добавил, что его сын разделяет эти опасения.

    Как пишет Sun, Илон Маск оказался под «шквалом юридических нападок» со стороны минюста США и американской прессы. Это началось после заявления президента США Джо Байдена о возможном расследовании деятельности Маска. Маск шутил, что может «умереть при загадочных обстоятельствах».

    Однако Эррол Маск заявил, что и он сам, и его сын беспокоятся о том, что может произойти. Комментируя статью в New Yorker под названием «Теневое правление Илона Маска», его отец заявил, что нападение в СМИ заказано «теневым правительством» в качестве «артподготовки» перед атакой с использованием «вечно покорного народа».

    В указанной статье Маска обвиняют в «более наглом и масштабном» влиянии в государственные дела, чем позволяли себе «денежные воротилы» до этого. Кроме того, минюст США подал в суд на компанию Маска SpaceX за якобы имевшую место дискриминацию в отношении получателей убежища и беженцев при приеме на работу. Также прокуратура проверяет предполагаемое использование средств компании Tesla для строительства особняка Маска в Техасе.

    Напомним, Маск раскрыл информацию об участии соцсети Twitter в сокрытии скандала с ноутбуком Хантера Байдена – сына президента США Джо Байдена, а также рассказал, что правительство США платило социальной сети миллионы долларов за цензуру.

    Коментарии (2)
    6 сентября 2023, 12:43
    ВКС России поразили высокоточным оружием базу подготовки диверсантов ВСУ
    ВКС России поразили высокоточным оружием базу подготовки диверсантов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    В ночь на среду российские Воздушно-космические силы нанесли групповой удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар по базе подготовки украинских диверсантов был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

    В итоге цель достигнута, объект поражен, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее в среду стало известно, что российские войска накрыли огнем спецназ «Азова» у Серебрянского лесничества.

    Коментарии (5)
    5 сентября 2023, 21:46
    Бывший американский разведчик заявил о скором переходе ВСУ к обороне

    Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил о возможном переходе ВСУ в оборону

    Бывший американский разведчик заявил о скором переходе ВСУ к обороне

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что украинские войска могут перейти в глухую оборону, об этом он сказал YouTube-каналу Judging Freedom, предупредив, что ВСУ придется изменить тактику из-за проблем на поле боя.

    По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готовит граждан к тому, что ВСУ скоро придется занять оборонительные позиции, передает РИА «Новости».

    Также разведчик добавил, что украинский президент получает сообщение о контрпродуктивности атак ВСУ. По мнению Шаффера, успешному контрнаступлению ВСУ помешала эффективная линия обороны ВС России.

    Ранее Шаффер заявлял, что о переходе к обороне ВСУ может свидетельствовать новая волна мобилизации на Украине.

    Коментарии (8)
    6 сентября 2023, 01:55
    Посол России оценил вероятность улучшения отношений с США

    Посол Антонов призвал не ждать улучшения отношений с США в ближайшее время

    Посол России оценил вероятность улучшения отношений с США
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшей перспективе улучшения отношений с США не произойдет по ряду причин, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    На консульском приеме для соотечественников в Сан-Франциско Антонов отметил, что его часто спрашивают о том, когда «улучшат российско-американские отношения», передает ТАСС.

    Практику проведения выездных сессий пришлось ввести из-за закрытия по требованию США российских консульских учреждений на тихоокеанском побережье Соединенных Штатов. Антонов отметил, что России не удалось вернуть дипломатическую собственность, которую «отобрали американцы». В ближайшее время ожидать этого также не стоит.

    Напомним, Антонов заявил, что от российско-американских отношений «остались какие-то крохи». По его словам, Соединенные Штаты запятнали репутацию открытой поддержкой украинских нацистов.

    Коментарии (13)
    5 сентября 2023, 23:10
    Посольство России в Лондоне опубликовало изображение сожженного Challenger

    Российское посольство в Лондоне опубликовало изображение сожженного в ходе СВО британского танка Challenger

    Tекст: Антон Антонов

    Российское посольство в Великобритании опубликовало в соцсетях изображение сожженного в боях британского танка Challenger 2. Дипломаты указали, что Великобритания, передав танк Украине, впустую потратила деньги.

    Изображение в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сожженного танка сопровождается надписью «Wasted» – ее можно перевести, как впустую потраченный, с намеком на цену машины в 4,2 млн британских фунтов.

    Напомним, Challenger 2 британского производства уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (13)
    5 сентября 2023, 21:57
    США уведомили Россию о пуске межконтинентальной ракеты Minuteman III

    Пентагон: США в среду проведут тестовый пуск МБР Minuteman III

    США уведомили Россию о пуске межконтинентальной ракеты Minuteman III
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    США в среду утром проведут новые испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, тестовый пуск будет носить штатный характер, Россия предупреждена, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Он подчеркнул, что запуск МБР, не оснащенной боезарядом, произойдет с базы Ванденберг космических сил США в штате Калифорния. Райдер добавил, что согласно двусторонним обязательствам, США передали предварительное уведомление о пуске ракеты и заранее уведомили российское правительство, передает ТАСС.

    Ранее американские военные в апреле провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части.

    Коментарии (5)
    6 сентября 2023, 07:33
    Российские войска накрыли огнем спецназ «Азова» у Серебрянского лесничества

    Спецназ «Азова» накрыт ударами авиации и огнем артиллерии у Серебрянского лесничества

    Tекст: Антон Антонов

    У Серебрянского лесничества ударами авиации и артиллерии накрыли штурмовые группы 67-й механизированной бригады вооруженных сил Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    ВСУ потеряли до 30 боевиков. Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа сорваны атаки украинских штурмовых групп. Уничтожена станция артиллерийской разведки западного производства ВСУ. Российская авиация атаковала командно-наблюдательный пункт и пункты временной дислокации украинских сил у Кировска и Серебрянки, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские силы на Южно-Донецком направлении помешали ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного – украинская «группа уничтожена», передает ТАСС.

    Чехов также рассказал, что номер расчета реактивного артиллерийского дивизиона танковой бригады рядовой Филипп Верещагин во время одного из ночных боев на Южно-Донецком направлении смог отразить атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ, уничтожив трех боевиков, остальные обратились в бегство.

    РСЗО «Смерч» нанесла удар по украинским войскам северо-западнее Времевки, уничтожив боевую бронированную машину, автомобильную технику и солдат ВСУ. У Катериновки уничтожен украинский склад боеприпасов, в Угледаре под удар попал пункт временной дислокации ВСУ, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы и живая сила противника.

    Юго-восточнее Новодаровки уничтожен пикап с украинскими боевиками, северо-восточнее Никольского – пикап с переносным противотанковым комплексом, у Привольного – буксируемая гаубица Д-20. Кроме того, уничтожены украинские минометные расчеты западнее Пречистовки, южнее Новодаровки, южнее Константиновки и два минометных расчета севернее Никольского, сообщил Чехов.

    Российская авиация атаковала позиции ВСУ в районе Пречистовки, Новодонецкого, Угледара и Старомайорского. Украинский беспилотник «Фурия» сбит из ЗРК «Стрела-10».

    В августе сообщалось, что националистическое формирование «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России) вернулось в зону боевых действий, боевики отправились в район Серебрянского лесничества.

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