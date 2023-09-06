Патриарх Кирилл предложил перенести День города Москвы

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, сейчас историю святителя Петра мало упоминают историки, об этом ничего не знают молодые люди. «Потому что не будь святителя Петра, не было бы Москвы как столицы нашей Родины», – передает ТАСС слова патриарха.

Он добавил, что именно Петр перенес «кафедру всея Руси» из Владимира в Москву, что позволило ей «возвыситься».

Напомним, День города в столице в 2023 году будет праздноваться 9 и 10 сентября.