В Приазовском гостехуниверситете начали готовить кадры для строительной отрасли Мариуполя

«Образовательный процесс по новому направлению в Приазовском гостехуниверситете будет осуществляться совместно преподавателями ПГТУ и вуза-партнера – Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Обучаться по сетевым программам бакалавриата «Архитектура» и «Строительство» в Институте смогут более 500 студентов. В этом году на новое направление поступили 323 человека», – рассказал зампред Правительства.

Хуснуллин также добавил, что для подготовки специалистов в сферах строительства автомобильных дорог и обеспечения работы морского порта Мариуполя в ПГТУ создана корпоративная кафедра ФАУ «РосКапСтрой». Совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ) разработаны и реализуются четыре совместные сетевые образовательные программы бакалавриата «Экономика предприятия», «Менеджмент организации», «Организация перевозок» и «Технология машиностроительного производства».

Вице-премьер напомнил, что к 1 сентября 2023 года Приазовский государственный технический университет был восстановлен силами Строительного комплекса России, благодаря чему смог принять 3 тыс. студентов. Работы здесь вели в 10 основных корпусах на площади более 63 тыс. кв. м. К началу учебного года восстановили 8 учебных корпусов, столовую, спорткомплекс и прочие постройки, еще два корпуса сдадут к середине ноября.

«Развиваются как образовательный потенциал, так и инфраструктура Приазовского гостехуниверситета: чтобы обеспечить строительную отрасль новыми кадрами мы задействуем ресурсы ведущих профильных вузов страны и расширяем направления обучения по востребованным специальностям. А для улучшения условий будет комплексно благоустроена территория вуза и создан современный университетский кампус, рассчитанный на 10 тыс. студентов. Полученные знания и профессиональные компетенции выпускники ПГТУ смогут применить на благо всей нашей большой страны», – отметил Хуснуллин.