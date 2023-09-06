ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.20 комментариев
Балтийский флот провел учения с пусками «Калибров»
Учения Балтийского флота прошли в среду, корабли отработали задачи по нанесении массированных ударов ракетными комплексами «Калибр», сообщили в пресс-службе БФ.
В морских полигонах флота ударная группа малых ракетных кораблей (МРК) «Град», «Одинцово» и «Советск» отработала задачи по нанесению массового ракетного удара «Калибрами», сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.
Удары проводились по целям, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника и критически важные береговые объекты. По данным объективного контроля, все назначенные цели были успешно поражены. Экипажи действовали в условиях сложной помеховой обстановки, ее сымитировали для усложнения задачи экипажам группы.
При отработке огневых задач корабли также прошли учения по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, по организации взаимодействия между кораблями. Также отработаны элементы свободного плавания.